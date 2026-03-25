Cartas de lectores | Determinación inquebrantable

Me emociona compartir con los lectores el inspirador testimonio de mi hermano, un ejemplo vivo de superación y fortaleza que nos motiva a todos. Con 53 años de vida, celebramos ayer 24 de marzo de 2026, no solo su cumpleaños, sino su destacada capacidad para vencer obstáculos con una determinación inquebrantable. A pesar de la parálisis cerebral que enfrentó desde su nacimiento, su mente lúcida y decidida ha sido el motor que impulsa su existencia. Gracias a su computadora y teclado, ha encontrado una herramienta poderosa para expresar sus ideas y compartir sus reflexiones, incluso escribiendo cartas al director que le permiten mostrar su perspectiva y crecer intelectualmente a través de la lectura. Sus logros son un faro de esperanza y perseverancia que inspira a quienes tienen la fortuna de conocerlo.

Querido hermano, en tu cumpleaños, renuevo mis deseos de que tus sueños se hagan realidad, sabiendo que cuentas con el apoyo incondicional de tu familia.

Juan Carlos Andrade