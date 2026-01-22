Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Destruir la democracia con democracia

La forma más ‘organizada’ de la delincuencia es operar como partido político  

En el primer foro neocomunista de Sao Paulo de 1990, Fidel ordenó “destruir la democracia con democracia”: proyecto político del Socialismo del Siglo XXI. Esta trampa electoral castrista fue calculada con alevosía y ventaja para ‘ganar con votos y atornillarse al poder con balas’ (vía reelección indefinida, tipo Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua).

La Constitución prodelictiva de 2008 acribilló las leyes electorales de vacíos legales para cogobernar con el crimen transnacional acordando una ‘pax mafiosa’. Narcos, terroristas y pandilleros sin sentencia ejecutoriada pudieron blindarse ante la ley candidatizándose pese a su prontuariado.

El proyecto político castrista era cubanizar la región cogobernando con la mafia, en una narcocracia comunista represiva. Todas estas leyes electorales ‘coartada’ siguen vigentes, corrompiendo poco a poco la democracia.

La forma más ‘organizada’ de la delincuencia es operar como partido político.  

Paúl Tapia Goya

