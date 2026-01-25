Cartas de lectores | Delincuencia en El Morro, Playas

El Morro es una parroquia del cantón Playas, de la provincia de Guayas, con una población de 1.700 habitantes. Es un próspero pueblo, que a través de la historia ha dejado grandes huellas de luchas para alcanzar los principios de trabajo, economía, sociedad y cultura. En lo religioso, son sus fiestas tradicionales de San Jacinto, que celebran con procesiones, actos litúrgicos, con gastronomía y música popular, las que buscan fortalecer la identidad cultural y preservar su iglesia, que es una de las más antiguas del país. Cada 17 de enero celebra su fundación, que cumple 170 años, como parroquia. El programa de celebración fortalece la identidad como pueblo. Hay que destacar que en la actualidad presenta progresos, con sencillez, actitud de servicio, respeto, siempre pensando en el beneficio social. Asimismo, los gobiernos de turno, municipales, provinciales y del Estado, tienen la competencia exclusiva de construir espacios públicos y demás actividades en beneficio del pueblo.

Sí hay que mencionar, con mucha pena, que no está exenta de problemas, como en todos lados, con la proliferación del consumo de drogas, robos de medidores de agua, de energía y en domicilios. Existe una UPC que se esfuerza por la vigilancia, controles que hacen con un solo vehículo, a pesar de contar con nueve carros, pero que no funcionan. Es necesario que la Policía haga una mejor planificación para la prevención y reacción ante los frecuentes robos en la zona. Por más obvio que nos pueda parecer, debe haber patrullaje permanente -el territorio es pequeño-, especialmente en las noches. La comunidad busca vivir en paz. La Constitución otorga ese derecho, a la seguridad y la libre movilidad. Esperamos que el pueblo contribuya con las denuncias. La Policía está lista para cumplir con sus funciones.

Robespierre Rivas Ronquillo