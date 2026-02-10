Cartas de lectores: Cuidado del medio ambiente en Quito

Cuidar el medio ambiente no es un favor ni una obligación externa, sino un acto de respeto hacia Quito y sus habitantes

A pesar de que Quito es una ciudad que ha sido favorecida por su gran biodiversidad, así como por sus variados espacios naturales, en fechas recientes ha resultado habitual ver tanto calles, como parques e incluso ciertas quebradas con acumulaciones excesivas de basura, al igual que áreas verdes en mal estado.

El cuidado del medio ambiente no debe ni puede ser una obligación solamente del municipio de la capital, ya que al igual que las autoridades, la ciudadanía también tienen su parte de responsabilidad.

En nuestra ciudad, hay algunas acciones simples, como la disposición adecuada de los residuos y el respaldo al reciclaje, que pueden tener un impacto realmente significativo.

No es un favor, ni mucho menos una obligación externa el cuidar el medio ambiente, ese en el que vivimos; sino que es un símbolo de respeto hacia Quito y hacia todos sus habitantes.

Doménica Acuña