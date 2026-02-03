Cartas de lectores: Crisis en organismos deportivos

El deporte, en los momentos actuales, tiene una alta valoración ligada al desarrollo del profesionalismo de sus participantes, especialmente en los deportes élite y olímpicos. En las últimas décadas, el deporte nacional ha enfrentado problemas institucionales de carácter económico, político y ético. Como resultado, existen cuestionamientos en el fútbol y en el olimpismo ecuatoriano. A pesar de los buenos resultados obtenidos en 2025 en los Juegos Bolivarianos con 133 preseas, primer evento del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, el deporte nacional atraviesa una crisis marcada por arrogancia, figuración, soberbia y acumulación de poder.

El conflicto entre el COE y Fedeguayas surge a partir de la elección de la actual directiva del COE, que no cumplió las reglas electorales. Desde la victoria de Jorge Delgado sobre Roberto Ibáñez, actual viceministro del Deporte, las tensiones han sido constantes, con advertencias de sanciones del COI ante una posible injerencia política.

El manejo antagónico de ambas partes ha afectado directamente a los deportistas. A esto se suma el conflicto con Fedeguayas por la posesión parcial de los terrenos donde funcionaban las oficinas del COE, entregados en comodato en 1982, con vigencia de seis años más, y cuyo edificio fue construido por el COE. Fedeguayas retiró parcialmente el comodato de áreas como coliseos, garajes y oficinas, incumpliendo una cláusula del acuerdo.

El COE podría iniciar acciones legales y el caso podría llegar al COI, interpretándose como injerencia estatal y poniendo en riesgo la participación del país en competencias internacionales. La acción de Fedeguayas resulta perjudicial para los deportistas, retrasando su preparación para los Juegos Olímpicos 2028 y otros eventos internacionales. Según la Carta Olímpica, el único organismo autorizado para dirigir delegaciones nacionales es el Comité Olímpico, función irremplazable.

