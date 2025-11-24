Los resultados de las elecciones del domingo 16 de noviembre de 2025 en las que ganó el No con abrumadora mayoría en todas las preguntas, es un mensaje claro de cambio que exige la ciudadanía, no solamente al Gobierno del presidente Daniel Noboa, sino a todos los movimientos, partidos y políticos de turno, para que se sintonicen con la nueva visión política que impera en la actualidad.

El mandante ésta exigiendo a sus mandatarios que la política deje de ser oportunista, demagógica, de leguleyadas.

Pide evolucionar a una política de la practicidad.

El mandante ya no quiere autoridades recicladas, sino autoridades con visión práctica, autoridades que resuelvan los problemas.

Esta tendencia política va enfocada a todas las áreas de un gobierno, especialmente al área social que he mencionado en varios foros y notas a los medios de comunicación por muchos años.

En las próximas elecciones presidenciales, los ciudadanos y ciudadanas buscaremos un binomio ‘outsider’, que se sintonice con nuestra realidad, que sea humanista, que busque el bienestar de la población, que sea proactivo, que no haya participado como candidato o candidata en política y que los planes de su gobierno se enfoquen a las nuevas generaciones, sin descuidar a los demás integrantes de la sociedad.

Enrique Cobo Bustamante