Cartas de lectores: A Colombia no le interesa combatir el narco

Ecuador ha decidido establecer una “tasa de seguridad” para incrementar los ingresos destinados a combatir el narcotráfico

De la información que aparece en diferentes medios, se estima que Colombia estaría destinando anualmente a enfrentar el narcotráfico entre US$. 800 y 1.000 millones y Ecuador unas tres veces más por el incremento de la criminalidad, al haberlo convertido al país en el paso obligado de la exportación de droga a Europa y Estados Unidos, producida principalmente en Colombia por el aumento de plantaciones de coca, que en los últimos años habrían pasado de 102.000 hectáreas a casi el doble.

Para combatir este problema, a Colombia se le ha pedido eliminar los sembríos utilizando glifosato, herbicida de uso en el mundo, nocivo para la salud de las personas si se lo emplea en la fumigación aérea, pero inofensivo si se lo aplica directamente en las plantas, porque lo absorbe a través de las hojas y no de las raíces. Así no produce daño en la fertilidad del suelo, ya que el herbicida es empleado para matar la maleza, sobre todo en plantaciones de soya, algodón y maíz, para evitar la labranza de la tierra.

Dado el rechazo de esta alternativa, Ecuador ha decidido establecer una “tasa de seguridad” para incrementar los ingresos destinados a combatir el narcotráfico; pero con poca solidaridad, Colombia establece un impuesto del mismo peso tributario, sabiendo, por expresas declaraciones de su presidente, que el impacto de la cocaína colombiana ha sido expulsado al Ecuador, lo mismo que se hizo con la guerrilla, cuando ‘lo deseable para todos’ era eliminarla dentro del país.

Iván Escobar Cisneros

