  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Ciertos agricultores dan vergüenza

El pago de salarios a los trabajadores de una hacienda en Chimborazo con la entrega de cinco litros diarios de leche

Lastimosamente no todos los patronos y no solo los del sector agropecuario, incumplen con sus obligaciones, pese a las eventuales penas que pueden recibir por la violación de normas expresas. Por ejemplo, la afiliación al IESS y la transferencia ‘oportuna’ de los aportes a dicho organismo, pero hoy quiero referirme exclusivamente a dos casos del agro:

1.- El más publicitado, la demora en el cumplimiento de obligaciones patronales conforme los pronunciamientos de dos instancias judiciales e incluso la sentencia de la Corte Constitucional en favor de los extrabajadores de una empresa de abacá, afectando a miles de familias que han llegado a la indigencia según lo ha informado un canal de televisión nacional.

2.- El pago de salarios a los trabajadores de una hacienda en Chimborazo con la entrega de cinco litros diarios de leche, que computados al valor de cuarenta centavos cada uno, representan dos dólares diarios; o sea sesenta dólares al mes, equivalente a un 10 % del salario básico.

Iván Escobar Cisneros

