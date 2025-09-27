Cartas de lectores | ATM: paradojas y abusos

Así estafan ahora, y como siempre, las víctimas son los ‘ancianos’, que por desconocimiento perdimos dinero por la ATM

¡Esto es prioritario! De lo contrario, la sorpresa recibida es muy desagradable; nos pasó hace poco. Fuimos a un centro comercial en el norte de la ciudad, donde siempre brilla el sol, y no encontramos parqueo disponible. Decidimos parquearnos en un sitio para discapacitados, dejando la cédula dentro del carro por si algún guardia la solicitaba, pero no pasó nada. Tiempo después, al ir a la institución bancaria donde mi esposo y yo tenemos la cuenta, nos sorprendió que nos habían debitado quinientos dólares. Revisando, nos enteramos que era una multa de la ATM por parquear sin tener el ticket de discapacidad en los vidrios delantero y trasero.

Si el vehículo está a mi nombre, se sobreentiende que al identificar la placa saben a quién pertenece por la cédula, que indica: Condición CIUD* DISCAP* FÍSICA, otorgada por Conadis desde 1996.

Es inconcebible este abuso sin investigar. ¿Cómo castigarnos con más de un sueldo básico y obligar al banco a entregar ese dinero, que debe ser sagrado y solo de los dueños de la cuenta?

A diario vemos irregularidades que ponen en peligro a peatones y choferes por el irrespeto a señales, manejar sin licencia, etc. En muchos casos, la ATM hace la vista gorda; en mi caso, no respetaron discapacidad ni edad: ochenta y cuatro años.

Sé que fue una desconsideración total. La multa debe ser proporcional y verificar si es una agresión a la integridad.

¿Hasta cuándo agreden a los adultos mayores? Pregunta sin respuesta. ¿Será que los que actúan así tienen la ‘fuente de la juventud’ y nunca envejecen? Yo creo que les sobra ignorancia al desconocer el respeto y las normas que deben proteger a los humanos.

Ya adquirimos el ticket y fue colocado por una funcionaria de tránsito, pero no devuelven el dinero, porque el caso está juzgado.

Así estafan ahora, y como siempre, las víctimas son los ‘ancianos’, que por desconocimiento perdimos dinero por la ATM. Tengo esperanza de que sea un error que corregirán para mantener su buen nombre.

Myrna Jurado de Cobo