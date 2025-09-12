Cartas de lectores: Apoyo a Diario EXPRESO

Sin duda, es la única forma que tienen de lograrla porque olvidaron o nunca fueron verdaderos periodistas

Señor director, orgullosamente puedo decir que el equipo de redacción que tiene Granasa es el mejor que he visto en más de 30 años, sin que eso reste lo que cada periodista aportó en su época. Mi total apoyo a Granasa y a usted como líder de un medio de comunicación que realmente está haciendo historia al defender la verdad.

Alguien hoy me escribió lo siguiente: “Bienvenidos al equipo”. Le recordé las veces que hemos sido atacados y no solo al medio. Lo más ‘delicado’, por ejemplo, que a Sara España y a mí en el pasado nos dijeron fue: “periodistas mala fe”.

Este ataque a Granasa no es el primero ni será el último, porque a los corruptos no les gusta verse en un espejo que muestra la verdad. Reitero mi apoyo a la empresa y a usted como líder de Granasa.

Lina Zambrano Periodista de Diario EXPRESO

Señor director, le escribo para solidarizarme con Gráficos Nacionales y con usted, por el ataque brutal del que están siendo objeto por parte de seres indeseables que buscan con el desprestigio ajeno, su fama. Sin duda, es la única forma que tienen de lograrla porque olvidaron o nunca fueron verdaderos periodistas.

Betty Abad Periodista