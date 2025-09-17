Cartas de lectores | Altivos y soberanos

Antes altivos, soberanos y jactanciosos; hoy, medrosos y acobardados ante la propuesta del presidente

Pocos años atrás, la cúpula y no pocos seguidores de menor rango de la Revolución Ciudadana, imbuidos de un aura triunfalista y elevada fanfarronería, se declaraban altivos y soberanos.

Hoy, cuando el barco socialista del siglo XXI hace agua por sus cuatro costados, y ante el desafío propuesto por el presidente Daniel Noboa, dos autoridades azuayas se muestran temerosas y arrinconadas, incapaces de asumir sus responsabilidades, en cuanto tiene que ver con sus argumentos de defensa del medio ambiente, amenazado, según ellos, por un proyecto minero.

Es el doble estándar del que hacen gala los otrora revolucionarios (marca de la casa).

Antes altivos, soberanos y jactanciosos; hoy, medrosos y acobardados ante la propuesta del presidente.

Recomendación: si no van a ayudar, quítense de en medio y no estorben.

Fausto Moscoso Ochoa