Cartas de lectores | Alguien tenía que decirlo

Muchos se preguntarán el porqué de este triunfo

Se enfrentaban EE.UU. y Ecuador en el Guayaquil Tenis Club por las eliminatorias de la Copa Davis.

Por Ecuador estaban Pancho Guzmán (figura principal), Eduardo Zuleta y Miguel Olvera. Por EE.UU., el capitán era Arthur Ashe, campeón de Wimbledon.

El triunfo fue de Ecuador por 3 a 2. “¿Cuándo le volveremos a ganar? ¿Cuántos tenistas de esa calidad tienen? Nosotros solo tres; en cambio, en EE.UU. hay cinco millones”, expresó el entrenador.

Pancho Segura Cano, pasabolas de 1,67 m, había vencido a Pancho González (1,88 m), campeón de Wimbledon, en el duelo llamado ‘Big Gonzalez vs Little Segura’. Segura, quien de niño no podía coger la raqueta con una sola mano, era conocido como ‘El asesino a dos manos’, tanto en el ‘forehand’ como en el ‘backhand.’

Antes, el tenis permitía a los pasabolas jugar en sus ratos libres. Tal era el caso del Club Nacional, donde jóvenes del cerro bajaban a servir como recogedores, algo hoy casi prohibido.

Lapentti, sexto del mundo y no elitista, puede dar fe de que a un pasabolas del cerro le ganó solo por muerte súbita. Bien ha hecho Nicolás Lapentti Gómez al permitir recientemente que niños jueguen minutos este deporte en una exhibición en el Guayaquil Tenis Club, durante el partido entre Carrera y Juan Martín del Potro.

Jorge Sánchez Vega