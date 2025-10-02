Expreso
Cartas de lectores | ¿Afecta el cierre del gobierno de EE.UU. a los ecuatorianos?

Los viajeros hacia EE.UU. no deberían notar ninguna diferencia

El enfrentamiento entre el presidente Trump y los demócratas en el Senado tiene las apuestas más altas de la historia y podría resultar en un cierre prolongado del gobierno. Aproximadamente 750.000 empleados federales serán enviados a casa sin sueldo ni beneficios, lo que representa casi $ 400 millones diarios a partir del 1 de octubre. Este hecho podría motivar al presidente a mantener el cierre por más tiempo, aprovechando ese ahorro y negándose a restituir completamente el pago y los beneficios como condición para firmar la próxima ley de financiamiento.

Los viajeros hacia EE.UU. no deberían notar ninguna diferencia. Empleados esenciales como controladores aéreos, personal de la TSA e ICE seguirán trabajando; también la CIA, el FBI, el ejército y otros empleados de seguridad nacional. Embajadas y consulados seguirán emitiendo pasaportes y visas.

El factor más drástico es que el presidente Trump ordenó a las agencias eliminar “puestos” que no respalden su agenda. Este es un punto clave en la negociación: una vez eliminado, un puesto, el empleado que lo ocupaba no puede regresar.

Antonio A. San Martín

