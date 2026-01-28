Cartas | CNEL y CNT, dos instituciones del Estado dan mal servicio en Milagro

En la calle Luis Urdaneta y Miguel Valverde el alumbrado público no funciona

La CNT por casi dos años no ha brindado este servicio en casi toda la zona norte.

Lo más indignante es que la planilla llega cada mes y hay que ir a la oficina para anularla; de lo contrario, se cobra con interés.

Personalmente tuve que anular la línea y, como debía cuatro meses, tuve que pagar, finalizando así el contrato.

Gastan en propaganda diciendo que dan buen servicio, pero es todo lo contrario, y así no tendrán ingresos para pagar a los empleados.

Esperemos que reflexionen, pues en Milagro hay líneas telefónicas que no funcionan bien.

CNEL corta la energía a quienes no pagan a tiempo, pero no mantiene los transformadores; con una llovizna se va la luz, dañando alimentos, medicinas y radios técnicos.

En la calle Luis Urdaneta y Miguel Valverde el alumbrado público no funciona, a pesar de que se paga cada mes. Esto lleva seis meses reportado; la oscuridad representa un riesgo de robos. Un vecino ha ido tres veces a reportarlo y solo le dicen que lo arreglarán, pero hasta ahora no se ha solucionado.

Por desgracia, el pueblo está dormido; esperemos que los nuevos dirigentes despierten al ‘león dormido’, que tanto hace falta.

No esperen soluciones de los antiguos, ya su edad no está para esto.

¡Viva Milagro!

Gualberto Arias Bonilla