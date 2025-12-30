Cartas | Aclaración sobre: “Mario Godoy: los responsables detrás de su designación”

El 24 de diciembre en Diario EXPRESO publicaron la nota: “Mario Godoy: los responsables detrás de su designación en la Judicatura”, en la que se recogen unas declaraciones que les remitimos por correo, conforme nos lo habían solicitado. Sin embargo, en la nota se publica una de las respuestas que enviamos, pero añaden la frase de otra de las respuestas también remitidas.

La respuesta original era: “La designación se realizó por la entidad competente, esto es, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de una terna que remitió el presidente de la Corte Nacional de Justicia, conforme a las atribuciones constitucionales y legales”. Pero en la que publicaron en el diario consta lo siguiente: “La designación se realizó por la entidad competente, esto es, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de una terna que remitió el presidente de la Corte Nacional de Justicia, conforme a las atribuciones constitucionales y legales. La Corte no tiene ninguna responsabilidad”. Esa frase corresponde a una pregunta inicial, por lo que solicitamos una rectificación del texto y que quede tal y como se les remitió.

María Fernanda Gordillo Tejada

Jefa de la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social. Corte Nacional de Justicia