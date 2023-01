El campesino no tiene apoyo del Gobierno

Conocemos que gracias al campesino mediano y bajo tenemos la alimentación a diario por los productos que cultiva. También da ingresos al Estado, por miles de dólares, por la venta de guineo, plátano, aguacate, flores etc. y sin embargo este gobierno en el presupuesto no le hace ninguna asignación. La zona agraria necesita abonar su tierras con alimentación natural, preparar los terrenos en forma técnica y más que todo que se fortalezca al INIAP, para que ellos produzcan semillas de primera calidad, beneficiando al agricultor. Hay que fortalecer a las cooperativas y que adquieran máquinas agrícolas que sirvan a sus socios para tecnificar sus campos. Contratar profesionales de distintas ramas de la agricultura; que den charlas a las cooperativas y centros agrícolas sobre cómo se debe sembrar arroz y otros productos que den mejor producción. El campesino de la costa no están unido; algunos avivatos, con ponerse el sombrero se hacen pasar de campesino, sin conocer una planta de arroz, y con ello traicionan a la gente del agro. Esperemos que dirigentes agrarios, que sí los hay de mucho valor, mediten y se unan sin ninguna condición para fortalecer a su gremio. Señor ministro de Agricultura, entre a trabajar con el pequeño y mediano agricultor. Usted sabe que no hay jóvenes que laboren el campo, solo gente de la tercera edad; con el tiempo el pueblo no tendrá alimentación.

Gualberto Arias Bonilla