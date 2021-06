Cajeros automáticos

Al retirar dinero de un cajero automático o ATM, es importante estar siempre alerta durante la transacción. Si tiene inconveniente memorizando la clave escóndala en un papel simulando una suma o resta, trate de conocer cuál es la ranura para deslizar la tarjeta, verificar que no tenga elementos extraños camuflados con publicidad. Si ve personas con chompas abultadas y gafas en la fila haga su transacción en otro cajero, así se visten los estafadores para no ser reconocidos en las cámaras.

No vaya a cajeros apartados, ni opere el cajero automático en estado de embriaguez; no retire todo el cupo en una sola transacción y en el mismo lugar. No ponga “cara de quincena” cuando la transacción fue exitosa, el delincuente estudia a su víctima, sus gestos; no espere que cada ATM tenga un guardia o policía. Utilice los microespejos que se encuentran a los lados del cajero para verificar que no le espíen su clave al digitarla. Evite utilizar cajeros que fueron instalados muy abajo o que exageraron en el protector del teclado ya que eso obliga agacharse más y exponer su billetera.

Limpiarse de inmediato los dedos tras digitar un teclado por estar vulnerables a residuos de escopolamina. Si un supuesto usuario del cajero automático le indica que si le puede leer el ticket porque no sabe leer, no toque el ticket; indíquele que presente reclamo directo a la institución. Si un cajero automático le dispensó un billete falso, en el acto colocar el billete frente a la cámara para dejar registrada la serie del billete y levantar un reclamo posterior.

Gunnar Lundh Iturralde