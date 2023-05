Todos necesitamos dinero, billetes compuestos 75 % de algodón y 25 % de lino. Para obtenerlos se requiere trabajar duro, esforzarse, utilizar calidad de pensamiento. Otros buscan la forma más fácil a través de robos o asaltos, arriesgando incluso la vida. Pero, ¿qué ocurre cuando gasta más de lo que ingresa o es exageradamente generoso con sus seres queridos? Simplemente no alcanzará el dinero y vivirá con sensación de frustración, incluso ansiedad y sin poder dormir. Esto ocurre porque fuimos educados primero para consumir o gastar antes de hacer dinero o evitar la dependencia del dinero. Por ejemplo, si tengo un huerto en el patio en lugar de tener un patio lleno de tereques o jabas vacías de cervezas. Nuestro país goza de buen clima, no tenemos huracanes, tifones, tormentas de nieve. En un huerto podemos sembrar en cualquier época del año tomates, zanahorias, pimiento etc. Esto significa que en mi lista de compras en un supermercado o plaza nunca más tendré que gastar en comprar esos vegetales; incluso me permite hacer trueque con vecinos, tipo granjas comunitarias. Entre menos dependencia de los billetes mayor libertad financiera y no ser esclavo de la quincena o súbdito de la deuda. Si tiene una habilidad o destreza, ¿qué espera para rentabilizar las neuronas? No dependa de una sola fuente de ingresos, busque una segunda honesta, ahora, no en el ocaso de su vida.

Gunnar Lundh