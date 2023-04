Baños públicos en Salinas

El domingo fui a Salinas. El clima maravilloso. Entré a un baño público que tenía una persona afuera, lo que da seguridad y, pensé yo, limpieza. Pero la puerta no tenía manija, la tasa del servicio higiénico estaba con fisuras y sin tapa, aunque sí había agua. El lavamanos estaba en mal estado y sucio, y los mosquitos me picaron de manera agresiva. Luego de disfrutar del mar, las olas y sol canicular me dirigí a unos baños en casas cuyo sistema de duchas es precario, en mal estado y con poca presión de agua; cobran $ 1. Contabilicé 15 personas. Hay más baños que también estaban llenos. ¿Por qué el Municipio o el Ministerio de Turismo no invierten en baños públicos y cobran el mismo o menor valor? La imagen a los turistas que estaban ahí fue mala. El turismo siempre es fuente de ingresos. Ojalá tomen en cuenta mi comentario y sugerencia.

Matilde Manzo Lara