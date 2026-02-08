Aumento de pensión jubilar 2026: no cuadra y perjudica a la mayoría

El Ministerio del Trabajo expidió el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2025-195, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 187, de 18 de diciembre de 2025, mediante el cual se fijó el Salario Básico Unificado (SBU) para el año 2026 en USD 482,00, a partir del 1 de enero de 2026.

Este valor de USD 482,00 representa un incremento de USD 12,00 respecto del salario básico del año 2025 (USD 470,00), lo que equivale a un aumento del 2,55 %.

Dado que los montos mínimo y máximo de las pensiones jubilares dependen del Salario Básico Unificado, estos valores sí aumentaron correctamente en el mismo porcentaje del 2,55 %:

La pensión mínima, que corresponde al 50 % del salario básico, pasó de USD 235,00 a USD 241,00, es decir, subió USD 6,00, lo que representa también un 2,55 %.

La pensión máxima, que corresponde al 450 % del salario básico, pasó de USD 2.115,00 a USD 2.169,00, es decir, subió USD 54,00, lo que representa igualmente un 2,55 %.

Sin embargo, los jubilados que reciben una pensión mayor a la mínima y menor a la máxima tuvieron un aumento de apenas entre el 0,70 % y el 0,74 %, porcentaje que no guarda relación con el aumento del salario básico del 2,55 %, ni con la inflación del año 2025, que fue del 1,91 %, según datos del Banco Central del Ecuador.

Esta situación genera un trato desigual dentro del mismo sistema de jubilación, ya que el aumento completo se aplicó solo a la pensión mínima y máxima, mientras que se redujo de manera importante el incremento para quienes ganan más que la pensión mínima y menos que la máxima, sin una explicación clara ni justa.

Por esta razón, es necesario que las máximas autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) revisen y corrijan esta situación, para evitar que errores administrativos afecten los derechos de los jubilados y provoquen discriminación e injusticia dentro del sistema.

Carlos Julio Govea Maridueña