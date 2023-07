Viene sonando un tema muy delicado y peligroso para la siempre castigada población que depende del IESS, el sueño de la poliarquía y la plutocracia: la privatización. Ya lo intentaron hace pocas décadas; los seguros privados anhelan hacerse cargo de la ‘protección’ de los afiliados entre 25 y 50 años; y los viejecitos -me incluyo-, los que padecen enfermedades catastróficas o crónicas, quedarían en el seguro del Estado. Fresquecita está la intención de alargar los años para la jubilación y hacer ‘ajustes salariales, de aportes y de pensiones’. Les quitarán el seguro de retiro a las próximas generaciones. Ahora que es posible vía decreto lo están analizando y lo pueden imponer solo a golpe de mazo. El IESS está desfinanciado por el ‘ladronismo’ en todas las administraciones; los gobiernos lo han ido minando; son los gobiernos los causantes del desastre del seguro social. Este gobierno sí puede, de un solo tajo, disponer que los menores de edad y no afiliados sean atendidos en los centros y subcentros del Estado. La Constitución manda que “los gobiernos deben atender de forma obligatoria a los ciudadanos del país”. Ello no es obligación del seguro social. De tomarse esta decisión, el seguro social quedaría libre de una enorme carga económica y alcanzarían los dineros para cubrir el seguro de retiro y la salud de todos los afiliados. El IESS tiene propiedades no utilizadas, subutilizadas, hasta abandonadas, dinero del que se puede disponer inmediatamente al venderlas, alquilarlas, invertir, como las casas colectivas de la calle Gómez Rendón, y así innumerables recursos. ¡Ya es hora de que el seguro sea eso, seguro para sus afiliados!

Daniel Uyaguari Zh.