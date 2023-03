Asunto: varios-Sra. Viviana Veloz

Felicitaciones al Dr. Alfredo Borrero por las interesantes mesas de trabajo con los responsables de la entrega de medicamentos. Y excelente misión del asambleísta Dr. Marcos Molina, al estar pendiente de la leptospirosis en Guayaquil. Plantee comités de salubridad de inmediato, los resultados serán positivos. Le recuerdo la fumigación en esta ciudad y la desratización en la Asamblea.

Sra. Viviana Veloz: ¿no entiende que el presidente Lasso no va a caer por lo que usted haga o diga? ¿Qué o cuánto gana con la destitución del Sr. Lasso? ¿Qué le han prometido para que arriesgue tanto en su vida? El sueldo de los 130 asambleístas los paga el pueblo ecuatoriano. Deje la estupidez (estupidez significa torpeza en comprender). Mejor usted y su gallada vayan a ayudar a los damnificados del temblor con su presencia y su plata. Para eso se les paga un jugoso sueldo. Respete la Semana Santa, no fastidie tanto a los ecuatorianos con la cantaleta de tumbar a Lasso; cuidado la tumban a usted primero, no sea necia. Busque buen sicólogo y buen siquiatra porque no son buenas sus miradas penetrantes luego de cada intervención. Son miradas que matan. Invite a Leonidas Iza a las visitas médicas: el 8 de Marzo se celebró el Día de la Mujer; ¡haga paro el Día del Hombre, Leonidas!

Sentidas condolencias Ecuador por el fallecimiento de un grande del canto: el tenor Ángel Oyola.

Mayra Camposano Costa