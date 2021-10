¿El arte debe mejorar el mundo?

Un artista local creó una obra de arte supuesto con 100 billetes por un total de $ 20.000 que luego se vendieron por $ 21.350. Aunque podría ir al banco y obtener los componentes de este trabajo, no tengo la credibilidad artística para crear nada más que un pila de dinero.

Tal vez el arte debería cumplir con el criterio de mejorar el mundo de alguna manera, aparte del bolsillo del artista. Hay demasiadas creaciones que me confunden, no solo en términos de color y apariencia, sino también en términos de forma y función. Probablemente sea mejor no intentar destruir otras piezas de arte, ya que no todos en la comunidad artística aceptarán este enfoque.