Llevo muchísimos años concurriendo al Archivo Histórico del Guayas (AHG), desde la época del gran ciudadano y director José Antonio Gómez Iturralde y siempre encontré a una mujer culta, atenta, con mucho amor y conocimiento sobre el lugar donde laboraba como mano derecha de dicho director, y que heredó y aprendió todos los conocimientos de dicho patriota. Esta persona es Delia María Torres. Sentí aprecio por ella al darme cuenta de que trabaja más de las horas reglamentarias, pero con perfil bajo, sin esos aires de sabiondos que observo en muchos directores y funcionarios de mi país; y ahora que surge la controversia de qué hacer con el AHG, dónde ubicarlo, cuándo rescatarlo, etc., etc., me digo con la furia de los guayaquileños cuando nos sentimos impotentes, ¿por qué no le piden opinión a esta versada persona? Leo en los diarios muchos nombres, muchas opiniones, ¿y ella qué? La tienen ‘archivada’. Opina gente de Quito, opinan personas del MAAC, también opinan con buen criterio Fernando Mancero, Antonieta Palacios, etc. Me río de la opinión del Ministerio de Cultura, pero ya, que opine y tome la decisión. Quien ama se sacrifica por dicha cuna de historia y saberes; que quien conoce esta historia sea puntal importante en este cambio.

Martha Jurado Rodríguez