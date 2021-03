Alerta Policía y Fuerzas Armadas

El pleno del TCE negó por unanimidad el pedido de Yaku Pérez por falta de sustento legal, lo cual es de última instancia. Sostiene que el fraude electoral debe probarse. Rechazan el reclamo del candidato de Pachakutik de que se cumpla el acuerdo del 12 de febrero y advierte que esos acuerdos “no tienen valor legal” porque los paquetes electorales con votos y actas son un bien público, de expresión soberana del cuerpo electoral. Solo le queda a PK y Yaku Pérez pedir una ampliación y aclaración, lo cual no podrá cambiar la decisión, según el art. 44 del reglamento de trámites del TCE. PK dice que “desacreditará” al gobierno que gane y la Conaie irá por el voto nulo, y que si en las urnas perdieron, su lucha va a ser de reivindicar sus derechos en las calles, de no aceptar al gobierno ganador, que va a entrar corroído y con “factor oscuro”. La decisión del TCE confirmó a Lasso y Arauz como finalistas para segunda vuelta. Al no haber más recursos pendientes se dispondrá la impresión de las papeletas electorales. La Policía y FF. AA. deben estar en vigilia permanente para repeler, con firmeza, cualquier demagogia política que quiera buscar protagonismo alterando la paz. La credibilidad es el mejor indicador de la calidad de las instituciones y mucho más de las públicas. En los días que faltan, los ciudadanos estamos pendientes de lo que hacen y dicen los miembros de la función Electoral, los candidatos y los votantes; su función es tomar la mejor decisión para elegir el futuro de la patria.

Lic. Robespierre Rivas R.