Alcalde Álvarez: los parques de Urdesa están abandonados, descuidados

Cuando asumió tan honroso cargo, lo que más nos complació es que usted ofreció trabajar por todos los sectores que contribuimos con los impuestos municipales. Eso no se ha dado con las áreas verdes de Urdesa Central.

Los parques en mis años de adolescencia eran lugares visitados por las familias con sus hijos y las bancas estaban limpias, los árboles cuidados, así como los espacios para caminar. Esto no sucede con el parque de Ilanes-Costanera, que tiene tres puertas de ingreso y salida. Por Ilanes y a lo largo de la calle Costanera, las bancas están sucias y las camineras, construidas de cemento, en mal estado.

El cerramiento luce oxidado, ni qué decir de lo que fue césped; es monte crecido. No hay dónde sentarse bajo los árboles que dan sombra. Caminar por la acera de la calle Ilanes es un peligro, hay que hacerlo con mucho cuidado pues hay desniveles, huecos.

Al caminar hacia el centro comercial Albán Borja paso por este parque. Vi con tristeza hace pocos días a un niño de muy corta edad con su hermanita, quien lo ayudó pues estuvo a punto de caerse de las camineras. También estaba un señor con su perro, haciéndolo pasear. Era en la mañana, no habiendo guardián en el lugar no me atrevería a pasar en la noche.

Se habla de parques muy grandes, donde hay gran inversión, como el de Samanes. Arreglar el de Ilanes y Costanera costaría muy poco dinero. Parece que las autoridades no ven como obligación dar la misma prioridad y atención a los parques de todos los sectores.

El parque el Cigarro, también en Urdesa Central, cuando concurría con mis hijos pequeños tenía juegos infantiles muy bien cuidados y bancas limpias.

Este también está en abandono. Es un parque pequeño, donde la inversión es mínima. Está en Mirtos, cerca de Av. Las Monjas. Arreglar los parques pequeños parece que no es negocio.

En el parque principal, a la entrada de Urdesa Central, nos reuníamos los urdesinos a hacer plantones y lo acordonamos cuando tuvieron la descabellada idea de hacerlo parte de Guayarte. Hace meses pasé en la noche en vehículo y no se lo divisaba.

Le habían puesto luces amarillas. En este mismo Diario escribí insinuando cambiar a luces blancas. Gracias a que EXPRESO me publicó la carta, lo hicieron. Espero que esta carta la lean el alcalde y el Departamento de Áreas Verdes.

Laura Gómez Serrano