Aclaración sobre: “Cuando las autoridades llamadas a vigilar guardan silencio”

El 21/01/2026 Diario EXPRESO publicó en su página web la nota titulada: “Sin control ni defensa: cuando las autoridades llamadas a vigilar guardan silencio. Ante denuncias por falta de medicinas y mala actuación de servidores, se vuelve la mirada a la Contraloría y Defensoría”, elaborada por la periodista Mariela Rosero.

En la nota se indica: “En Ecuador, frente a hechos que llaman la atención de la opinión pública y cuando no se escuchan pronunciamientos del Defensor del Pueblo ni del Contralor General del Estado las miradas apuntan al origen del problema: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)”.

Al respecto, me permito precisar que la Dirección Nacional de Comunicación de la Contraloría General del Estado (CGE) ha atendido todos los requerimientos de información e incluso entrevistas con la máxima autoridad, solicitadas por Diario EXPRESO, porque es parte de la política institucional de Rendición de Cuentas y Transparencia de la actual administración, evidenciándose lo descrito en innumerables notas difundidas por este medio de comunicación.

En esta misma línea, el 20/01/2026 en la mañana se recibió un requerimiento de información de la periodista Mariela Rosero, puntualmente sobre las últimas denuncias por la compra de terrenos en la Libertad y Santa Elena, así como también sobre la compra de medios de comunicación. Esta solicitud fue atendida ese mismo día, con celeridad y oportunidad, pasado el mediodía, y consta en la nota publicada, en un gráfico titulado “Esto dice la Contraloría General del Estado”. Sin embargo, se debe aclarar que jamás se consultó a la CGE nada sobre temas relacionados con acciones de control en el área de Salud o falta de medicinas.

Por otra parte, la información entregada ayer por la Contraloría a la periodista tiene un alto grado de interés nacional, debido a los acontecimientos que se han hecho eco en la opinión pública; sin embargo, en el enfoque y contexto de la nota esta información se dispersa, pero además devela que no es real lo que señala el titular de la misma, de manera particular, al indicarse que la Contraloría guarde silencio sobre la gestión institucional en temas que son su competencia.

Envío nuevamente la información solicitada por la periodista, en donde hay varias primicias sobre temas de interés nacional que podrían considerarse para la publicación de un nuevo reportaje.

Es importante resaltar que la actuación de la Contraloría se enmarca en procesos técnicos, sistemáticos, planificados, apegados a la ley y alejados de cualquier conflictividad política.

Jorge Luis Proaño C.

Especialista de Comunicación

Contraloría General del Estado