Aclaración sobre Mando Militar, de Periscopio

El diario de su digna dirección, en la sección Periscopio, el día domingo 8 de mayo publica: “…no sorprendió que el presidente de la República cambiara a tres de los cuatro integrantes de la cúpula militar, pero sí que el escogido para liderar el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas haya sido un hombre que estuvo cerca al expresidente de la República que está en Bélgica. Fue ese oficial quien, en una ceremonia de ascenso de 2010, dijo al final de su discurso: ‘patria o muerte’, las mismas palabras que expresan los militares en Venezuela”.

Cabe señalar que el 3 de agosto de 2015, Marco Montenegro, el jefe de Seguridad Presidencial, en la ceremonia de ascenso a teniente coronel, expresó: “La transformación que ha realizado el Gobierno y sus obras innegables que a la ignominia no le interesa y que los medios simplemente no publican” y terminó con ‘Patria o muerte’. A las claras un discurso censurable que fue rechazado en el ámbito militar activo y pasivo; eso refleja el daño que hizo Correa, tratar de involucrar a los militares en su proyecto político. Hubo unos pocos oficiales como el de marras, que desdiciendo la condición apolítica de las Fuerzas Armadas, se pronunció públicamente.

El recién nombrado jefe del Comando Conjunto de las FF. AA., general Nelson Proaño, a la sazón era edecán del presidente, nombrado por el mando militar para que cumpla esas funciones, nada tiene que ver con lo manifestado en Periscopio. Desgraciadamente quien escribe esa columna, no ha cumplido con la obligación de todo periodista responsable, de verificar y contrastar la información. Me permito recordar que las Fuerzas Armadas están subordinados al gobierno legalmente elegido por el pueblo en las urnas y no alineadas al proyecto político de ningún gobierno.

Coronel Alberto

Molina Flores