Acerca de “Soledad Peña, inhabilitada para asumir cargo en EE. UU.”

Escribo para pedir que se rectifique la nota publicada por Diario EXPRESO el viernes 8 de marzo.

Tal como se pronunció Cancillería en esa misma fecha a EXPRESO, en este caso sí se ha revisado la LOSE y no existe impedimento, pues mi caso es el del inciso 3 del art. 61 de dicha ley; ante la ausencia de embajador y al ser la persona con mayor jerarquía en la embajada, me encuentro ejerciendo como ministra encargada de negocios interina. “Los encargados de negocios ad-ínterin no tienen restricción ni de rango ni edad”. Creo que como ciudadanos tenemos el deber ético de dar información objetiva y correcta a medios de comunicación para evitar que circulen noticias imprecisas como la que lamentablemente circuló.

Soledad Peña

Ministra encargada de Negocios

Embajada en Washington, DC

Nota de la Redacción

La nota periodística se levantó sobre la base de información pública que aparece en el apartado de Transparencia de la Cancillería, en el que se registra el cargo de Soledad Peña Plaza como ministra y no como ministra interina. Previo a la publicación se consultó a la Cancillería sobre este particular y no respondió sino hasta después de publicada la nota periodística. Sobre la respuesta de la Cancillería se publicó otra nota.

Richard Jiménez

Periodista