El abandono deja sus huella en el camino a la isla Santay

En relación al artículo “El abandono deja sus huellas en el camino a la isla Santay”, del 22 de abril , enemigos de Guayaquil hicieron su agosto y golpearon a nuestro puerto en forma determinante para matar la actividad en el río Guayas. Y digo que mataron la actividad por las siguientes razones: construyeron un puente peatonal sin estudios, en contra de la opinión de la Armada Nacional; “plantaron” las básculas para el paso de naves en forma increíble y antitécnica, fuera del canal de navegación. Hasta ahora han pagado las consecuencias siete naves que han sufrido peligrosos accidentes. Se ha solicitado repetidas veces que el río debe recuperar su navegabilidad; la desidia es grande en las personas que deben de tomar la resolución de derrocar ese malhadado puente. La solución es que se habilite bien el otro puente, Duran-Santay, dejando libre el río Guayas, como antaño. Quienes hicieron esto no están ligados a Guayaquil. También mataron la actividad náutica al abandonar inmisericordemente las esclusas. Ya no se puede cruzar la ciudad de un lado a otro, para hacerlo hay que irse casi hasta Puná y dar la vuelta por uno de los canales Chupadores, en un viaje que toma por lo menos ocho horas. Las compuertas de las esclusas están totalmente reparadas por Astinave, pero los sedimentos impiden la navegación. Todo quedó financiado por la anterior administración municipal pero nadie ha puesto interés en que Guayaquil recupere su actividad fluvial. La demora en el inicio del dragado tampoco se puede entender. Y no es esa la solución ya que adonde van a dragar jamás se ha navegado. El dragado servirá para evacuar aguas del Daule y Babahoyo, solo cuando la marea esté de la mitad para abajo. Cuando esté de la mitad para arriba no se evacuará agua porque la marea alta del río será un tape natural. Quienes estamos cercanos a la actividad náutica sentimos un abandono que ha logrado que Guayaquil pierda su condición de importante puerto fluvial. Hay muchos colectivos de gente desinteresada trabajando en estos asuntos, uno es el Foro Río Guayas, pero no es escuchado como se debería. Seguramente fuerzas que no responden a los sagrados intereses de Guayaquil están actuando en su contra. Pero el que se aburre, pierde. Recibí de mis mayores el compromiso de velar por los intereses de Guayaquil y con pena observo la falta de interés en darle lo que le corresponde. Parece que se está volviendo costumbre.

Luis Eduardo Gómez Bejarano