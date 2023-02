¿Y ahora qué?

Luego de descubrir el centro de cómputo paralelo donde se falsificaban papeletas de la consulta popular, la mayoría de los ecuatorianos queremos saber qué va a pasar. Obviamente, el resultado de la consulta popular fue alterado. Nadie se comió el cuento de que el NO había ganado en todas las preguntas. Pongo como ejemplo la pregunta sobre la reducción de asambleístas; con una asamblea circense, que no tiene más del 5 % de aceptación, es imposible que gane el NO, con la excepción de contados asambleístas. El resto están allí por el inmerecido sueldo y prebendas que tienen y para llevar la contraria en cualquier propuesta que sea por el bien de la patria.

Exigimos al CNE los verdaderos resultados.

Extraña sobremanera la pasividad del presidente Lasso, que aceptó sin chistar la supuesta derrota; eso da mala espina. Nadie pone en duda las buenas intenciones del presidente, pero el peor error que cometió fue no sacar desde el primer día de su entorno a los seguidores del Belcebú prófugo, que con su mente podrida y maquiavélica ha ido poco a poco apoderándose de los cargos más importantes, lo que les permitirá borrar de un plumazo los gigantescos latrocinios que cometieron.

Ojalá haya un verdadero giro de timón que pueda enderezar el caos que estamos viviendo, donde cada día se conoce una nueva corruptela que va dejando en el olvido la del día anterior.

Lourdes Meloni