Zendaya y Timotheé: Amigos, guapos y fashionistas

Ambos son las superestrellas de la Generación Z. Timothée Chalamet (25) y Zendaya (24). Su talento actoral los ha convertido en grandes figuras del arte, pero su porte los ha llevado a ser los mejores vestidos en las pasarelas desde el año 2017. Ahora el cine los juntó definitivamente, y nada tiene que ver con el romance. Es la amistad que los tiene tomados de las manos y repasando un poco la historia de las alfombras rojas, y revisando su biografía nos damos cuenta que son el uno para el otro. Las almas gemelas también pueden ser de amistad.

The Weeknd: Llenó de luz el Super Bowl Leer más

En contra del discrimen racial

En la edición de diciembre de la revista Elle, Zendaya fue la protagonista de la portada. Allí, junto a su compañero en la película Dune - que se estrenará el próximo octubre- tuvieron una charla en la que ambos tenían la posibilidad de entrevistarse entre sí. Ella repasó el discurso sobre ser una mujer afro en Estados Unidos y que dio al ganar el premio Emmy como Mejor actriz dramática por la serie Euphoria. “Mi intención era solo ser honesta, porque este, a veces, parece un periodo descorazonador, sobre todo en Estados Unidos. Sé que mucha de la gente que es como yo siente rabia y está harta de vivir en un sistema que no se diseñó para nosotros. Resulta difícil encontrar alegría y belleza, y pienso que eso es lo más importante. Las personas negras debemos abrazar la felicidad y no permitir que nos la arrebaten”, afirmó la artista. ¿Cómo logras eso?, la cuestionó Chalamet, nominado dos veces al Óscar. “Disfruto de instantes de puro gozo cuando creo arte y me involucro en proyectos que conectan a nivel profundo con el espectador”, indicó Zendaya.

Íntimos desde el set

Los chicos se volvieron amigos rodando Dune, una adaptación de la saga de ciencia ficción de Frank Herbert. Allí, en las locaciones entre Budapest (Hungría) y Amán (Jordania). Timothée y Zendaya se hicieron grandes amigos. Organizando incluso fiestas en sus dormitorios para sus compañeros. “Eran bailes casi secretos, pero al final fue hasta Javier Bardem a bailar con nosotros”, han contado en varias entrevistas. Pero su cercanía se ha dado desde el primer instante. El pasado mes de septiembre, Timothée le dedicó un dulce mensaje de cumpleaños a Zendaya. “Feliz cumpleaños a una de las personas más inspiradoras que he conocido en mi corto viaje”, tuiteó. Definitivamente estamos presenciando a uno de los dúos más entrañables de Hollywood.

Su estilo empata siempre

Aunque pocas veces han coincidido en una foto, siempre quedan como los mejores vestidos de las alfombras rojas. Se puede decir que desde el 2017 no hay evento igual en el que ellos no se luzcan. Aunque la COVID-19 ha modificado algunas situaciones, esto no les quita su gran estilo. A las fotos nos remitimos. Su visión de la vida es tan parecida que se nota en todo lo que lucen.

Él: Sus atuendos monocromáticos y sus trajes perfectamente confeccionados le han valido la reputación de ser uno de los actores más elegantes de Hollywood. Timothée logra casi cualquier cosa, pero siempre se presenta a todos los eventos con el mejor ajuste.

Ella: Tiene predilección por los colores vibrantes. Escotes pronunciados, transparencias y pedrería una noche. Y un buen traje sastre de líneas rectas y monocromático siempre viene bien. El color nunca le falta.

Así cantó Miley Cyrus para los médicos estadounidenses Leer más

Compartivo de sus looks en las alfombras rojas. Archivo

La opinión