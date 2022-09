Zach Cregger dinamita las barreras del cine de terror con 'Barbarian'

El director estadounidense Zach Cregger debuta en el cine de terror con "Barbarian", una película que llega a los cines de Estados Unidos este viernes caracterizada por escenas espeluznantes, alguna que otra píldora de humor y un importante trasfondo de crítica social.

Ambientado en la actualidad, este filme distribuido por 20th Century Studios narra la historia de Tess (Georgina Campbell), una joven que viaja a Detroit (Míchigan, EE.UU.) por una entrevista de trabajo y acaba atrapada en un inquietante pasillo secreto en el sótano de la casa que ha alquilado.

La trama comienza cuando Tess llega al alojamiento que reservó, situado en uno de los suburbios más destartalados de Detroit, y descubre que no está sola: un hombre llamado Keith (Bill Skarsgård) está ocupando su lugar en la casa y la compromete con un siniestro flirteo camuflado de amabilidad.

Uno de los puentes fuertes de esta cinta es su capacidad de mantener la tensión narrativa hasta bien pasada la mitad de la obra, momento en el que el espectador por fin descubre si está ante una película de fantasmas, la amenaza de un asesino en serie o una historia de zombis.

"Cuando la estaba escribiendo, iba página a página, ni siquiera yo sabía cómo iba a terminar la historia, así que los espectadores tampoco. Fue un ejercicio divertido que ha acabado funcionando", bromeó Cregger, que también ejerce como guionista, durante una entrevista con Efe.

El guion de "Barbarian" ofrece todo un abanico de estímulos para que cada uno vaya componiendo su propio puzzle hasta que en la segunda parte del filme todo salta por los aires con la entrada a escena de AJ Gilbride (Justin Long).

Gilbride, una figura del cine señalada por un caso de acoso sexual, acaba alojándose en la misma casa en la que Tess se encuentra encerrada.

Fotografía cedida hoy por 20th Century Studios que muestra a la actriz Georgina Campbell mientras interpreta a Tess en la película de terror "Barbarian". EFE/ 20th Century Studios

En este punto, la película vuelve a conectar con otro de los aspectos que la diferencia: su tácita crítica a comportamientos machistas y estereotipos aún normalizados en la sociedad actual.

"Es muy interesante aportar en este sentido porque en el género de terror ya se ha hecho casi todo. (...) Se trata de momentos breves en los que la gente podrá sentir el temor que las mujeres sufrimos normalmente por pequeñas cosas de la vida cotidiana", reveló a Efe la actriz protagonista, Georgina Campbell.

No es el único aspecto que distingue a esta película que dinamita los límites del cine de terror porque, además de sangre y sobresaltos extremos, también hay tiempo para escenas de humor afilado.

Para Cregger, el terror, la crítica social y el humor son "compatibles" pero, para que funcionen juntos, "lo mejor es dejar que todo fluya" y no pensar demasiado en la estructura porque "perdería naturalidad".

Hasta ahora, Cregger había trabajado como actor, sobre todo en producciones de comedia con un presupuesto menor, por lo que ha supuesto toda una sorpresa esta incursión en el género de terror.

No obstante, el resultado incluso ha superado las expectativas de algún actor del reparto de "Barbarian", como es el caso del coprotagonista Justin Long, quien declaró a Efe que no había visto "nada parecido" y que la audiencia podrá disfrutar de "una aventura única, imaginativa y espeluznante".

Arnon Milchan ("The Revenant"), Roy Lee ("It"), Raphael Margules ("Contracted") y J.D. Lifshitz ("Becky) son los productores de esta cinta que muchos expertos ya están comparando con recientes filmes de terror tan aclamados como "Get Out", de Jordan Peele; o "Hereditary", dirigida por Ari Aster.

"Barbarian" medirá su impacto en la taquilla estadounidense ante el drama "True Things", su principal competencia este fin de semana, con Ruth Wilson y Tom Burke como protagonistas.