Zac Efron bajo la lupa de tres cirujanos ecuatorianos

Pese a las múltiples críticas, la mayoría en contra, recibidas por su ‘nuevo rostro’, el actor Zac Efron ha salido al paso y con la mejor de sus sonrisas. El artista publicó fotos en su cuenta de Instagram. El ídolo, de 33 años, se muestra dentro de un invernadero mirando algunas plantas.

Efron, quien se encuentra actualmente en Australia, subtituló la publicación: ‘Aprendiendo formas de restaurar el suelo de la Tierra @zacdowntoearth’. Todo esto, a propósito de la promoción de su nuevo programa en la plataforma Netflix: Down to earth with Zac Efron, que se estrenará en 2022.

De esta manera sorprendió a sus admiradores al presumir su mandíbula cincelada que denota una cirugía plástica que originó en un nuevo aspecto.

“TIENE UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO”

Luis López Mendieta está favor de un lifting facial no quirúrgico Cortesía

El médico cirujano Luis López Mendieta afirma que el protagonista de esta nota se sometió a un procedimiento quirúrgico. “Hablamos de un lifting facial que le hizo perder los rasgos. Para evitar esto, en la actualidad la mayoría de estrellas de Hollywood prefiere la RF Micro Needling, una tecnología de radiofrecuencia que permite mejorar la textura de marcas por la edad. Es mínimamente invasivo y ayuda a estimular la producción de colágeno y elastina. Es un lifting facial no quirúrgico”.

“ABUSÓ DE LOS TRATAMIENTOS FACIALES”

Carlos Marengo no descarta que el actor haya recurrido al ácido hialurónico. Cortesía

“Él tuvo una fractura de mandíbula en el año 2013 y necesitó cirugía con placas. Eso, con el tiempo, pudo haberle provocado una malformación. Hay que tener en cuenta que hace transformaciones corporales por sus papeles en Hollywood y el uso excesivo de anabólicos puede haberle alterado la fisonomía de la cara”, dice el cirujano plástico Carlos Marengo.

El galeno añade que, a juzgar por las fotos, es “casi seguro que se haya sometido a rellenos faciales con ácido hialurónico. Lo observo en los pómulos, en el mentón y en la mandíbula, le han suministrado gran cantidad, lo que fue un abuso, o emplearon una mala técnica. Habría que esperar unos cuantos meses, alrededor de ocho, para ver si desaparece la inflamación y regresa su rostro normal”.

“SE PASÓ DE LA LÍNEA”

Diego Guevara está en contra de los biopolímeros por sus nefastos resultados. Cortesía

El médico cirujano Diego Guevara sostiene que en los manejos y tratamientos de rejuvenecimiento facial, el problema radica en que muchos de los actores se pasan de la línea. “Siempre quieren más, se sintieron satisfecho, pero no esperan los seis meses, sino que a los cuatro quieren volverse a rellenar. De ahí que gente como Cher y Sylvester Stallone terminaron como monstruos por sus caras deformadas. Se infiltran no solo productos que se absorben o disuelven, sino que recurren a biopolímeros”.