Este es el dúo que no sabíamos que necesitábamos. Alma se titula el último álbum de estudio de Nicki Nicole, publicado hace unas semanas, en el que tiene varias colaboraciones, sin embargo una que destacó desde el principio fue la que tiene con Young Miko titulada 8AM (Eight in the morning).

El amor entre Cazzu y Nodal se ve reflejado en la canción Cazzualidades Leer más

El videoclip fue filmado por BLLVE. Aquí, se ven a ambas artistas juntas y por separado en escenas con distintos ángulos y looks. Además, muestra, una vez más, el colgante en forma de triángulo que porta Nicki desde hace algún tiempo.

La canción parece estar dividida en dos partes. Una es la de un ‘bad boy’ / hombre que está tratando de seducir a la argentina, y la otra, son las respuestas de ella. "Honey, 8 in the morning y tú estás calling. Yo acabo de verte baby. Honey, i-in the morning, y tú sigues calling. Hoy vamos a vernos baby", dice el coro.

Nicki Nicole está alcanzando muchos logros con este nuevo proyecto. Acaba de hacer dos sold outs en el Movistar Arena de Buenos Aires en horas. También, y como muchos de sus colegas, se está preparando para recorrer Europa con su show ahora en el verano.