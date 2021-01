Xuxa recuerda su noviazgo con Pelé: "Mi primer amor"

Xuxa Meneghel, conocida en todo el mundo como 'Xuxa', fue la animadora infantil más popular de esta parte del planeta. Fue una de las estrellas más brillantes y centelleantes de la farándula brasileña. Hoy, con 57 años, se mantiene como un ícono y cada cierto tiempo recuerda los hitos de su vida. El amor es un campo que no excluye de estas evocaciones.

Por ejemplo, este lunes Xuxa recordó su noviazgo con Pelé. Sí, Edson Arantes do Nascimento, considerado como el mejor futbolista de la historia del fútbol.

Durante una entrevista en Instagram, Xuxa habló sobre la relación con el exjugador, para quien no escatimó elogios.

"Una persona importante para mí, tal vez mi primer amor", dijo Xuxa sobre Pelé. "Era una persona que conocí a los 17 años y tenía una relación de seis. Todos los que estaban conmigo decían: "Wow, ¡qué enamorada estás de Pele ", agregó.

La presentadora también recordó cómo conoció a Pelé. "Nos conocimos durante un ensayo para la portada de Manchete. Tomó cuatro modelos, yo, Luiza, Marcia Brito y se suponía que debía haber una mujer negra, pero él no quería. Le pusieron en ese momento a Miss Brasil, que venía de Brasilia. Todas tenían vestidos dorados", contó. "Él quería esto, él dio esta idea. En la foto, salí frente a él, con la mano en mi pierna. Entonces todos querían saber quién era la modelo con la que Pelé estaba”, contó.

Xuxa dijo que Pelé se le acercó después del ensayo. “Me invitó a cenar, le dije que no podía, incluso porque vivía lejos y dije que era menor de edad, evoca. Lo que siguió le puso la cuota de anécdota: "Entonces, llamó a casa, mi papá colgó pensando que era una broma”, narró entre risas y sonrisas.

Sin embargo, la historia continuó y la historia de amor siguió germinando.

Edson Arantes do Nascimento es considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. IAN LANGSDON

"Hasta que llegó el día con él. En ese momento, mi hermano tenía que acompañarnos, era bastante complicado. Sin embargo, empezamos a acercarnos hasta que él, dirigiéndose a sí mismo en tercera persona, empezó a decir: "mira está diciendo que estás saliendo con Pelé, ¿quieres acompañarlo en tal lugar?' y me iba", detalló.

Ahora bien, cómo terminó este idilio entre Xuxa y Pelé. Ella ya tenía 23 años y el quiebre se dio por, digamos, una diferencia de condiciones.

"Él me engañó, dijo que era una relación abierta, pero abierta solo a él, entre otras cosas", detalló Xuxa sobre el fin de la relación con Pelé. "Cuando cumplí 23 años, mi vida estaba cambiando mucho. Incluso le conté cuando [el canal de TV ] Globo me llamó y me dijo que lo rechace. Fue entonces cuando me di cuenta de que sería muy difícil", siguió.