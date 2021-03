Willie Gómez, del baile a la música

Aunque el baile fue lo primero que se le dio laboralmente, la música siempre formó parte de la vida, esencia y herencia de Willie Gómez. Cuando tenía 12 años, el dominicano viajó con su familia a Estados Unidos para instalarse definitivamente en ese país y fue este traslado lo que le abrió muchas puertas.

Estas dos actividades artísticas comenzaron siendo una distracción para él, pues aunque sus padres jamás se opusieron a que se dedicara a los escenarios, no pensó que haría de ellas su profesión. Recuerda, de pequeño, haber pasado horas frente a la televisión viendo videos de Michael Jackson y Britney Spears, de quien se sabía de memoria la coreografía de la canción I’m a slave 4 you.

Y fue justamente esa fantasía de poder trabajar con ella que tardó poco en hacerse realidad, pues su nombre figura entre las estrellas con las que pudo bailar. La acompañó en la gira mundial Circus (desde 2008 hasta 2017) y asegura que es algo que jamás olvidará, pues además de conocer cientos de países, le permitió formar una estrecha relación con la princesa del pop.

El curriculum de Willie no acaba ahí. Katy Perry, J Balvin, Christina Aguilera y Chayanne también forman parte de esta lista, de la que confiesa que aún no se la cree del todo y agradece siempre la fortuna de haber sido parte de espectáculos con artistas tan reconocidos internacionalmente.

La cumbre en su carrera como bailarín la alcanzó justo antes de la pandemia cuando formó parte, junto a otros colegas, del cuerpo de baile que Jennifer López tuvo para su presentación en el medio tiempo del Súper Bowl en el 2019. Lo describe como “un final apoteósico”.

Pese a que no está retirado totalmente de esta actividad, su enfoque ahora está puesto en su faceta como cantante de la que compartió todas las novedades en un Zoom con EXPRESIONES. Entérese de todo lo que dijo.

Su cercanía con Britney Spears

“Si tuviera que escoger a una artista de las que ya he girado antes para hacer de nuevo un solo tour, elegiría a Britney Spears porque desde mis comienzos siempre la admiré y bailé para ella por casi 10 años. Ha sido con quien más he compartido arriba de un escenario. Fue algo que nunca imaginé, era un sueño bien lejano que tenía y lo conseguí. Es alguien a quien le tengo mucho aprecio y me encanta su música. Sobre la situación que está atravesando con su familia, no puedo comentar, pero lo que sí te puedo decir es que me alegra mucho todo el apoyo que está recibiendo de otros artistas y de sus fanáticos. Siempre le he deseado lo mejor, espero que se encuentre bien y que si hay algo que está pasando ahí dentro, que cambie pronto y mejore todo”.

De Miami a Los Ángeles y viceversa

Aunque se mudó con su familia a Miami cuando era pequeño y vivió sus primeros logros profesionales ahí, bailando para artistas latinos en eventos como Premios Juventud y Premios Lo Nuestro, su mirada estaba en Hollywood. Quería alcanzar a otro tipo de estrellas.

El objetivo lo logró, pero ahora en su faceta musical, le tocó volver a la primera ciudad pues reconoce que para el ámbito en el que está trabajando ahora, allí es donde se cocina todo.

Willie presentó en el primer semestre del 2020 su primer sencillo titulado Mojados. “Quería contar una historia nocturna: llegas a un lugar, ves a una persona que inmediatamente te enamora y al final de la noche terminan juntos, bailando pegaditos, sudados, mojados… A mí me ha pasado mucho”, revela.

Y ahora llegó 'Salvaje', su reciente lanzamiento, al que desde el principio quiso darle un toque sensual. La idea surge también desde una situación cotidiana, cuando una persona ve a otra en la calle y le vuelve loca. Adelantó que ya tiene en mente sacar un álbum donde sus seguidores podrán escucharlo también interpretar baladas.