Will Smith es un buen actor y eso no está en duda. A su haber tiene cintas como 'Día de la independencia', 'Hombres de negro', 'En busca de la felicidad', 'Siete almas', 'Soy leyenda', 'Aladino', 'Proyecto Géminis' y, ahora, 'Rey Richard'. Es uno de los más taquilleros del cine.

Cayó en desgracia porque durante la reciente gala de los Óscar le dio una bofetada al comediante Chris Rock, quien se burló de la enfermedad (alopecia) que padece su esposa, Jada Pinkett-Smith.

Por ello la Academia de Hollywood lo vetó al no permitirle (10 años) su asistencia física o virtual a cualquiera de los eventos o programas de esta institución, incluido los premios más importantes del cine. El actor aceptó y respetó la decisión de la Academia. ¿Es justo ese castigo?

Una sanción en un escenario donde se promueve la violencia

Según el psicólogo Gino Escobar, “la magnitud de la sanción no necesariamente es representativa a la acción. La descripción de la violencia desde una broma hasta una bofetada en diferentes escenarios tiene algunas interpretaciones.

La pregunta que debemos hacernos es para qué sirve este tipo de sanción dentro de un escenario donde se promueve la violencia como las cintas de acción de Hollywood o en una gala en la que un sujeto, representado por el actor, agredió a otro físicamente.

Smith se desbordó emocionalmente, usó la violencia para resarcir lo que ocasionó una broma. Nos hace pensar como sociedad, ¿qué se logra con esto? Diez años de sanción es más bien cuestionable la doble o triple moral que la sociedad tanto menciona y que ahora se evidencia, pero no quiere decir que no existía. No nos preguntamos cómo la hemos promovido”.

Opiniones

La Academia sufrió un duro golpe con la situación. Realmente fue un evento triste para el mundo del entretenimiento ver a alguien como Will Smith perdiendo sus cabales. ¿Merece un castigo o mejor era disculparse?… no lo sé, existen opiniones divididas y nadie quedará contento.

De todas maneras los países, medios de comunicación, sociedades de primer mundo, ya no toleran este tipo de comportamientos, ni violentos, homofóbicos y discriminatorios. No soy amigo de ‘los castigos’. Así que no me parece justo. Eso le arruina la carrera a alguien que cometió un error. Y el castigarlo de esa manera es una bofetada más cruel. Will Smith tiene una carrera intachable y es un gran tipo”.

Fernando Villarroel, actor

“Es una pequeña sanción, pues la actitud de Will Smith fue extrema y debió obedecer a los que se le acercaron para solicitarle que abandone el teatro, él no aceptó la orden que venía de la Academia y se quedó sentado. En Hollywood se dijo que Smith había sacado a flote su mal temperamento y muchos no estaban sorprendidos. Yo tampoco. El filme 'El rey Ricardo' era una demostración de su personalidad.

Él afronta tres ‘castigos’: expulsión (se adelantó y renunció), nunca más será nominado al Óscar y el ya impuesto. La Academia nos envió una carta abierta explicando todo. Sin embargo, allá se hablaba sobre su última película, en etapa de posproducción, y se dijo que Smith brindaba una extraordinaria actuación. Para mí... su carrera ha terminado”.

Jorge Suárez, crítico de cine

“Más allá de la sanción, considero que el mayor error de la Academia fue dejar que subiera a recoger su premio. Cómo es posible que un hombre que minutos antes golpeara a otro, fuera galardonado y aplaudido por un teatro entero. La violencia no tiene justificación y debe ser rechazada siempre”.

Diego Ulloa, director de cine

El golpe que le dio Smith al comediante Chris Rock. Redes

Otros expulsados

Carmine Caridi, de 'El Padrino: Parte II', fue el primer miembro de la Academia en ser expulsado. Ocurrió en el 2004 y fue sancionado por piratear películas destinadas solo para ser vistas por los miembros antes de sus votaciones. El FBI demostró que había producido copias en VCR para compartirlas. Las autoridades federales alegaron que durante al menos tres años, Caridi le había dado a un hombre llamado Russell Sprague copias de hasta 60 cintas. Fue demandado por Columbia Pictures y Warner Bros. Cuando se comprobó su falta, fue echado de la Academia.

Harvey Weinstein fue expulsado en el 2017, poco después de que salieran a la luz muchas acusaciones de agresión sexual en su contra. La Academia condenó al productor y calificó sus acciones de repugnantes y abominables a los altos estándares de la Academia y la comunidad creativa que representa. Todavía mantiene su Óscar por 'Shakespeare enamorado' (1998).

Harvey Weinstein. Redes

Bill Cosby, el protagonista de 'El show de Cosby', fue retirado en el 2018, un mes después de ser declarado culpable de agresión sexual. Sentenciado a 10 años, el actor fue liberado y se anuló su condena. Ha negado irregularidades en su comportamiento.

El cineasta Roman Polanski fue expulsado al mismo tiempo que Cosby, a pesar de que se declaró culpable de tener relaciones sexuales ilegales con una menor en 1977 en Estados Unidos y huyó a Francia sin esperar su sentencia. El polaco reside en París y no ha vuelto a poner un pie en Hollywood.

En un comunicado, la Academia dijo que su junta votó para expulsar a Cosby y a Polanski de su membresía de acuerdo con los estándares de conducta de la organización. Una reacción que muchos consideran de gran cinismo, porque en 2003 reconocieron a Polanski con un Óscar por 'El pianista' y ha sido nominado varias veces (la membresía de la Academia no afecta la elegibilidad para los premios).

El cinematógrafo Adam Kimmel, quien trabajó en películas como Capote y Lars and the Real Girl, fue expulsado en el 2021 cuando fue ingresado en la lista de agresores sexuales registrados. Fue arrestado en 2003 y 2010, acusado en ambas ocasiones de delitos sexuales contra niñas menores de edad. Después del primer arresto, Kimmel se declaró culpable de violación en tercer grado.