Ahora el dedo acusador apunta a Jada Pinkett Smith

Will Smith ha sido vetado durante una década en cualquier evento de la Academia del cine de Hollwyood. La organización ha comunicado el castigo decidido para el actor por haber golpeado al cómico Chris Rock la noche de los Óscar tras una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, cuyas declaraciones en las que asegura que él se había pasado de la raya en plena ceremonia, no han hecho más que poner en duda su matrimonio.

Han vivido momentos muy delicados. Mientras el actor se encuentra ingresado en una clínica de rehabilitación, su mujer censuró su actuación por intentar defenderla de una broma de mal gusto.

Esta inesperada postura no ha hecho más que alimentar las acusaciones que pesan sobre Jada Pinkett de que ha venido abusando psicológicamente de Will Smith durante su relación. El ganador del Óscar a mejor actor por 'El método Williams' llegaría a reconocer que siempre sintió celos de la aventura que su mujer tuvo con el rapero posteriormente asesinado Tupac Shakur.

Tampoco hay que olvidar los rumores que corrieron sobre una supuesta infidelidad por parte de Jada Pinkett con otro rapero, en este caso August Alsina, que llevaron a Will Smith a ser el centro de mofas y memes, por más que su esposa negara que tenía una aventura.

Sin embargo, un video que acaba de ser rescatado alimenta la teoría de que Jada lleva mucho tiempo abusando de Will Smith, pues no dudó en grabarle en contra de su voluntad en plena discusión sobre las relaciones abiertas en el matrimonio. “No me utilices como reclamo”, dice Smith en el video con un tono bastante serio, advirtiéndole a la actriz que no use su imagen para promocionarse ella misma.

El video, grabado por la propia Jada para un ‘live’ a través de su cuenta de Instagram, tenía como objetivo publicitar su programa de entrevistas, 'Red Table Talk', que emite en Facebook, al que acudía por aquel entonces Esther Perel, una terapeuta de pareja que habría ayudado a que ellos mismos arreglaran su relación.

Usuarios de Reddit, la red social donde se ha viralizado el video, están de acuerdo en que el actor luce ansioso.

Fuentes cercanas a la estrella le dijeron al portal PageSix que Smith saltó durante los Óscar tras meses aguantando especulaciones y todo tipo de comentarios sobre su relación conyugal.