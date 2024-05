Whoopi Goldberg cuenta su vida en sus memorias de 200 páginas

Whoopi Goldberg publicó Bits and pieces: my mother, my brother, and me este 7 de mayo. Está disponible en Kindle

La vida es corta y nunca es demasiado pronto para agradecer. Es por eso que la actriz y presentadora Whoopi Goldberg ha decidido apresurarse para publicar sus memorias, a las que ha titulado Bits and pieces: my mother, my brother, and me, cuyo título en español podría ser Trocitos y pedazos: mi madre, mi hermano y yo.

La neoyorquina, que cumplirá 69 años el 13 de noviembre, ha resumido en más de 200 páginas su vida familiar junto a las dos personas que marcaron su vida: Emma, su madre, fallecida repentinamente en agosto de 2010; y Clyde, su hermano, que murió de manera todavía más inesperada en mayo de 2015, cuando tenía 65 años.

También habla de su lado profesional. Menciona a directores como Mike Nichols y Steven Spielberg, actores como Maggie Smith (quien la acompañó durante cinco horas en el camerino del teatro de Londres donde se enteró de la muerte de su madre, hasta que pudo marcharse a Estados Unidos), su buena amiga Elizabeth Taylor y Marlon Brando, quien tras una charla telefónica apareció por sorpresa en su casa y empezó a tocar el piano sin que ella supiera que estaba allí.

Bits and pieces: my mother, my brother, and me no solo narra una vida maravillosa. En sus páginas, la oscarizada actriz se refiere también de su adicción a las drogas: ‘’Me invitaban a fiestas en las que me recibían en la puerta con un cuenco de quaaludes (droga hipnótica que provoca euforia y somnolencia, como lo hace el diazepam) del que podía escoger lo que quisiera. Se colocaban líneas de cocaína en las mesas y en los mostradores del baño para que las tomara”, se lee. Y se dejó llevar por sus efectos.

Hasta que un día, vio reflejada su imagen en el espejo de un hotel: tenía la cara y la raniz llenos de polvo blanco. Entonces decidió parar. Y lo consiguió.

