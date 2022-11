Wakanda Forever, una epopeya de mar y tierra

¿Hay mundos más allá de lo conocido? Los científicos lo investigan aún, pero Marvel lo hace posible. Así queda expuesto en la segunda entrega de 'Black Panther: Wakanda Forever', filme épico de acción que, literalmente, sumerge al público en sus mundos.

Para adentrarnos en esta cinta hay que recapitular. Wakanda, nación escondida en el África profunda, es el territorio más avanzando tecnológicamente y el más poderoso de la Tierra. Esto debido a un mineral llamado vibranium, que llegó a este mundo por un meteorito. Ahora bien, sus armaduras y demás equipos tienen esta materia prima, lo que les ha servido para salvar la vida de la Tierra. Thanos lo sabe bien, porque en la lucha de Infinity War de los Avengers sintió el poder de las garras de la pantera.

Escena de Black Panther: Wakanda Forever. Marvel Studios

Pero como siempre, la ambición del ser humano sale a flote y la búsqueda de este metal oculto al mundo pone a las repúblicas más poderosas en pelea con los wakandianos.

Al ver 'Wakanda Forever', filme dirigido por Ryan Coogler, queda la sensación de presenciar algo diferente, propio y original, pese a ser parte de una gran franquicia conocida por millones de personas. Es que esta obra de 2 horas y 41 minutos no cansa y mientras avanza el tiempo toma mucha más personalidad.

"Black Adam" recauda 67 millones de dólares a pesar de las malas críticas Leer más

Dorothy Steel es Merchant Tribe Elder, Florence Kasumba como Ayo, Angela Bassett es Ramonda, Danai Gurira es Okoye. Marvel Studios

Es diferente porque aunque es una película de superhéroes se aleja del subgénero, o mejor dicho lo reinterpreta a su conveniencia. Y pese a su extensión no aburre porque a cada momento hay lugares, historias y personajes nuevos que nutren esta epopeya, que no sufre por la pérdida de su personaje principal, fallecido en agosto de 2020.

El proceso de duelo real, que golpeó a todos los actores y miembros del equipo de esta producción, se trasladó a la escritura de este guion, que se trastocó por lo que ocurría paralelamente fuera del set. Así es como en la trama también se tocó la forma en la que se afronta la pérdida de un ser querido y cómo volver a abrazar la vida tras sentirse solo.

Tenoch Huerta (Namor) Disney Studios

El poder femenino se apodera de la cinta, haciendo olvidar por completo que el anterior Black Panther ya no está. Letitia Wright, quien interpreta a Shuri, princesa de Wakanda, carga sobre su peso el dolor y el legado de su patria. Con el dominio de la ciencia a su favor hace lo imposible para llevar sobre sus hombros todos los problemas que se avecinan con nuevos enemigos. Actoralmente también se luce y, como todo lo bueno, quedan ganas de ver más batallas de ella como Black Panther, la cual tiene más sutileza y rapidez que lo visto en entregas anteriores. Angela Basset (Ramonda) es el corazón de la película, su firmeza desde el primer minuto hace que la audiencia conecte con su mando y sensibilidad.

Oyoke y Ramona. Marvel Studios

'Wakanda Forever' también demuestra que la diversidad e inclusión es posible en la industria cinematográfica. Aquí hay una variedad de etnias, países e idiomas que nutren la esencia de la misma: la inclusión. La participación de los mexicanos Tenoch Huerta (Namor) y Carmen Cadena (Namora) demuestra que el talento no tiene nada que ver con el círculo tradicional de Hollywood y que los héroes pueden ser de cualquier país, o incluso submarinos. Además, que son tan fuertes como Hulk.

Este filme, que ya se exhibe en las salas de cine, tiene otros atractivos, como el regreso a la música de Rihanna con la canción 'Lift me up', poniéndole el broche de oro al final, además de varias cuñas a la marca de maquillaje de la intérprete. Vale la pena ir a ver 'Black Panther: Wakanda Forever' para ser parte del filme más épico conseguido hasta ahora.

Viola Davis: Así se preparó para ser 'La Mujer Rey', líder de un ejército femenino Leer más

Letitia como Shuri. Disney Studios

La entrevista

La protagonista de la película, Letitia Wright, explica en estas preguntas para EXPRESIONES cómo fue el proceso de grabación y entrega, ahora que sobre ella recae todo el peso de la cinta. Shuri, su personaje, es una mujer fuerte, líder y brillante que comparte con el resto sus virtudes, pese al dolor de perder a su familia.

¿Cómo es trabajar nuevamente con el director Ryan Coogler?

Lo que hace que Ryan Coogler sea un ser humano maravilloso con quien trabajar, y un gran director, es su sensibilidad.

¿Qué piensa de la introducción de los talokaniles y de su líder, Namor?

La introducción de Namor es realmente interesante. En este momento íntimo en el que pensamos que estamos llegando a un avance en la relación entre Shuri y Ramonda, aparece Namor. Es muy raro. Sale del agua y se nos acerca. Vemos a Ramonda y Shuri que se transforman de madre e hija conversando, a modo guerrero protector. Él la saca de su zona de confort y la hace conseguir un nuevo estatus y poder.

¿Cómo se preparó para filmar bajo el agua?

Es gracioso porque Ryan me llamó el año pasado y me dijo: “Tish, ¿sabes nadar?”. Y yo le dije: “Señor, yo trabajo en el laboratorio. ¿Qué más necesita de mí que provenga de un laboratorio?”. Así que tuve que aprender a nadar, muy rápidamente. Me pusieron un montón de clases, y cada uno estaba en su rincón, perfeccionando su estilo de natación con Lupita, Danai y Winston.

¿Qué nos puede contar del nuevo personaje de Riri y de su relación con Shuri?

Nos enteramos de Riri por Namor. No sabemos nada de esta joven brillante. Creo que en la interacción de las dos, vemos a estas dos extraordinarias científicas asombrarse la una con la otra. Es muy interesante ver a dos chicas jóvenes unirse y defenderse, apoyarse y protegerse.

¿Fue difícil seguir adelante con la segunda película sin Chadwick Boseman?

Fue difícil imaginarla sin él. Estoy segura de que a Chadwick le hubiese gustado que continuáramos.