Viña del Mar 2025: ¿Qué pasó con George Harris en la Quinta Vergara?

El comediante venezolano George Harris vivió una de las noches más difíciles de su carrera durante su presentación en el Festival de Viña del Mar 2025. Desde el inicio de su show, el humorista enfrentó el rechazo del público, con constantes pifias que marcaron el ambiente de su presentación en la Quinta Vergara.

A lo largo de su rutina, Harris intentó calmar a los asistentes, pero sus comentarios desafiantes y su evidente frustración no ayudaron a revertir la situación. "¿Vas a estar toda la noche pitándome? Por eso te vas a quedar solo, hueón", lanzó en un intento de enfrentar al llamado 'Monstruo de la Quinta'.

El humorista intentó continuar con su espectáculo, pero la hostilidad del público lo llevó a bajar del escenario en dos ocasiones. A pesar de los intentos de los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda por convencerlo de seguir, Harris terminó abandonando definitivamente el escenario sin recibir ninguna de las tradicionales gaviotas.

"Llené el Movistar... cállate", el reclamo de Harris

Uno de los momentos más polémicos de la noche ocurrió cuando Harris, molesto por la reacción del público, exclamó: "Llené el Movistar... Cállate", en referencia a un espectáculo exitoso que realizó en el Movistar Arena.

Tras el bochornoso episodio, el comediante usó sus redes sociales para expresar su sentir. "Se hizo lo que se pudo, mi gente. Lo siento mucho, los amo", escribió en sus historias de Instagram, acompañado de un corazón con la bandera de Venezuela.

La presentación de Harris ha generado múltiples reacciones en redes sociales y en la prensa chilena, donde se debate si la actitud del humorista influyó en el fracaso de su show o si el público de Viña simplemente no estaba preparado para su estilo de comedia.

¿El problema fue enfrentar al 'Monstruo'?

En la conferencia de prensa posterior, Rafael Araneda y Daniel Merino se refirieron a lo ocurrido con el humorista, calificándolo como un momento complejo. Merino comparó la situación con un invitado que discute con la familia anfitriona, señalando que el error de Harris fue entrar en conflicto con la audiencia.

Además, explicó que la producción no obliga a los artistas a permanecer en el escenario, sino que es decisión de cada uno. La situación generó una fuerte reacción en redes sociales y en el público presente.

Araneda lamentó que Harris no lograra desarrollar su rutina y reveló que, incluso fuera del micrófono, le aconsejó no engancharse con los gritos y avanzar más rápido en su show. El animador contó que, tras bajar del escenario, el comediante le preguntó cómo revertir la situación, a lo que él insistió en que debía enfocarse en su rutina y no en la discusión. Merino agregó que el festival reflejó la división de opiniones del público, con seguidores apoyando a Harris y otros pidiendo su salida.

Finalmente, Doggenweiler comentó que, aunque era su primer Festival de Viña, sabía que debía estar preparada para cualquier situación. Araneda, por su parte, defendió su postura de apoyar a Harris, negando cualquier actitud xenofóbica por parte del equipo del evento.

