Así fue la vida y legado de Anita Buljubasich, referente de la televisión en Ecuador

Anita Buljubasich no era solo la presentadora y la productora que se jubiló en 2022 luego de trabajar en TC durante 36 años. Era un referente de la televisión nacional, cuya vida se apagó inesperadamente por un paro cardíaco, el martes 15 de abril.

(Te invito a leer: "Gracias por tanto, Anita": homenaje a una vida que marcó la televisión ecuatoriana)

Ana Buljubasich fallece en Guayaquil a los 66 años Leer más

Su yerno, el chef Byron Rivera, llorando, confirmó la mala noticia. “No entiendo lo que ocurre, fue algo con el corazón”. Es lo único que atinó a decir.

La presentadora Úrsula Strenge (con quien compartió una temporada en De casa en casa) se encontraba en el hospital con su hija Camila cuando se enteró de lo ocurrido. “No lo logro asimilar, es terrible. Yo hablaba mucho con ella por mi hija. Me aconsejaba, incluso me dio algunos contactos médicos”.

Nuestra última conversación con Anita fue unas horas antes del cumpleaños de su hija Ana Paula Pérez, quien cumplió 29 años y reside en Buenos Aires Argentina. Se la sentía feliz y emocionada. “No sé qué sorpresa le tendrá el novio, Fernando. Yo tengo una familia maravillosa”, dijo. La cantante (estuvo de visita en enero 2025) como Gabriela y Marcelo Nath eran su orgulloso y el motor de su existencia.

Respetada y con gran trayectoria

Querida y respetada. Anita, quien nació en Argentina y se mudó a Ecuador en 1971, gozaba de una gran credibilidad y trayectoria, la que se inició en la radio, y siempre se mantuvo alejada de los escándalos. Por ello las marcas la buscaban.

Su llegada a TC se dio en 1985. Ocupó cargos desde la gerencia nacional de producción y fue productora, directora de contenidos y presentadora. Creadora de la revista De casa en casa.

“Soy como me ven, hablo con mi cara y gestos. Si alguna virtud tengo es que soy honesta con lo que hago y digo. Esa palabra me define, aunque suene pedante. Simplemente soy recta, no me agrada nada chueco en la vida en ningún sentido y me gusta todo bien hecho”, así se definió en una entrevista publicada en EXPRESIONES.

El hombre de su vida

El amor de su vida era su esposo, el músico Nerio David Pérez. “Le pido a Dios con todo mi corazón que me lleve primero, no sabría cómo vivir sin él. No quiero vivir el dolor de perderlo. He sido afortunada. No somos el matrimonio perfecto, no existe eso, hemos tenido momentos difíciles, hemos reído, llorado y orado juntos. Tenemos temperamentos totalmente diferentes, pero en la esencia somos iguales, y también en los valores y principios” manifestó. Él la despertaba con un café caliente y oraban juntos a diario.

En varias ocasiones comentó que en esas oraciones siempre estuvo presente la hija de Úrsula Strenge, Camila, quien sufrió una trombosis cerebral. Su padre también la padeció y esta fue una de las razones por la que dejó su natal Argentina y llegó a Guayaquil.

Quería disfrutar de su retiro

Jubilarse era algo que rondaba por la cabeza de Ana Buljubasich. Quería disfrutar de la vida. Esperó arreglar la parte laboral en TC y lo hizo con el gerente general de entonces Rafael Cuesta, quien no quería que ella se marche de la empresa

La decisión la tomó junto a su familia. Hasta fin de año del 2021 estuvo en De casa en casa y en TC. Volvió para despedirse el 6 de enero del 2022, el día de su cumpleaños.

Durante esas casi 4 décadas recibió ofrecimientos de otros canales para presentar, producir... pero prefirió quedarse en esa televisora, incluso cuando la situación se puso crítica y la incautaron. “Es una empresa que amo y de la que me voy agradecida”, comentó entonces.

Era la costumbre de Anita y de otros exempleados de TC reunirse en un restaurante para charlar. Algunos de ellos eran Jorge Kronfle, Polo Baquerizo y Alfredo Adum. Uno de los sitios favoritos era Quino, el restaurante de su yerno, Byron. Para estas fechas (nos referimos a Semana Santa) siempre promocionaba la fanesca del lugar en sus redes sociales.

¿Quién fue Ana Buljubasich? Su trayectoria y legado en la televisión ecuatoriana Leer más

Aunque no le gustaba para nada cocinar, lo hacía luego de que se retiró de la TV. Pero se la ingeniaba para no complicarse. Cuando invitaba a sus amigos a comer, en su casa no faltaba un buen vino, un asado y pan.

Familiares, amigos, colegas… todavía no asimilan su partida. En varias de nuestras conversaciones decía: “Mi salud está perfecta”.

Reacciones

Mirella Cesa. “Siento una tristeza profunda con esta noticia. Se nos fue una mujer maravillosa que siempre tuvo palabras de amor y cariño para los que la conocimos. Mi más sentido pésame @anapaulaoficial, Gabi, a sus hijos, esposo y familiares”.

Giselle Zarlenga. “Mi Anita bella con el corazón roto y devastada! Hablamos hace dos semanas de nuestras nenas, orgullosa de tu princesa y siempre celebrando sus victorias… harás muchísima falta, vuela alto Anita querida, te extrañaré”.

Sébastien Mélières. “Anita Buljubasich se va a los 66 años. El referente de nuestra televisión desde hace 40 años dejó su eterno sello en ‘Quien sabe, sabe’ y ‘Cosas de Casa’. La argentina más querida, vital, alegre y auténtica sufrió un paro cardíaco. Qué ironía, Ana era puro corazón…”.

Diego Arcos. “Eran años de gloria de la Tv ecuatoriana. Ana fue una de las abanderadas, sabía su rol y su responsabilidad ante miles de personas que la seguían y admiraban, nunca desvió la ruta y siempre pensaba en otros antes que ella".

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!