Victoria Salcedo: "La fuerza no consiste en ganar, sino en elegir las batallas y decidir no rendirte"

Los concursos de belleza le han permitido a Victoria Salcedo difundir su mensaje de inclusión y aceptación por el mundo. Ella es la representante de Guayas en el Miss Ecuador 2021.

Desde el día de la presentación de la candidatas al certamen de belleza, Victoria llamó la atención. Entre hermosos rostros, pieles de porcelana, cuerpos esculpidos y sonrisas perfectas, su poderosa presencia se llevaba la mayoría de miradas. Su porte de reina, su sincera sonrisa y su bello rostro impactan y más cuando se ve la ve al completo: Victoria no tiene brazos y una pierna.

En medio de 20 candidatas, puede que Victoria llame la atención por su condición especial, pero si se mira con detenimiento es un mensaje de inclusión, fortaleza y positivismo, el que transmite.

Victoria Salcedo, tiene 25 años, es modelo e influencer. En su cuenta de Instagram (@vicco_salcedo) se acerca a los 150 mil seguidores. En esta cuenta comparte mensajes positivos, empoderando a las demás personas a seguir sus sueños. Su última publicación realizada el 8 de septiembre, deja uno potente: "La fuerza no consiste en ganar. La fuerza consiste en elegir las batallas y decidir no rendirte".

La guayaquileña, perdió sus brazos y pierna izquierda el 11 de noviembre de 2001 a los cinco años, luego de tocar un cable de alta tensión que estaba frente al balcón del inmueble que en ese tiempo vivía, ubicado en la ciudadela Modelo del Puerto Principal.

A consecuencia del fatal accidente permaneció mes y medio internada en una casa de salud. Los médicos le amputaron los dedos de las manos en primera instancia. Que después a pesar de sus esfuerzos, tuvieron que cortarle los brazos y la pierna izquierda.

Las dificultades no la han detenido, domina el inglés a la perfección, estudió psicología familiar en la Universidad Brigham Young en Estados Unidos, realizó un curso en Programación Neurolingüística y está cursando el segundo año de la carrera de Comunicación Social en el ITV.

Además de su parte enfocada en los estudios, se las ha ingeniado para desarrollar habilidades como maquillarse con el pie y realizarse distintos peinados.

“Todo se ha desarrollado con mi pie, he podido estudiar, puedo alistarme, puedo vestirme, como cualquier otra chica de mi edad. Puedo tener esa independencia de vivir los momentos que decida vivir y eso me da mucha felicidad. Fue un proceso, en realidad, debido a que mi prótesis me da esa facilidad. Antes no podía ponerme la prótesis yo sola, pero la cambié y me cambió la vida”, comentó al medio estadounidense Telemundo.

Pese a su empoderamiento y disciplina, Victoria también ha recibido comentarios de rechazo, a los cuales les contesta:

Hay que pensar bien que es ser una reina de belleza, hoy en día todo se esta transformando, tenemos que ver la realidad del concepto no lo superficial, soy una mujer que tiene sueños y si yo no tomo acciones en cumplirlos, nadie lo hará por mí, el bullying que se pueda generar, se va de mi vida y el amor que se me brinda es bienvenido. Victoria Salcedo, candidata al Miss Ecuador 2021

Con ella coincide José Hidalgo, coach de misses, la participación de 'Vicco' es una excelente oportunidad para demostrar que los certámenes de belleza cada vez son más inclusivos.

“Ella tiene todas las cualidades y el talento de una representante. La he visto en entrevistas con medios internacionales y es muy inteligente”, opina. Considera que tendrá que demostrar en el escenario y con el jurado que merece la corona. “Creo que le va a ir muy bien, es una belleza latina y tiene un lindo cuerpo”, comenta.