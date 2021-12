Tuvo una vida intensa. Se lo conoció como El Último Rey, El Charro de Huentitán y hasta el Sinatra de las Rancheras. Vicente Fernández falleció el domingo, a las 06:15 de la mañana, a los 81 años, en una larga agonía que inició tras ser internado por una caída que sufrió el pasado mes de agosto en su casa. El golpe en las cervicales cercanas al cráneo afectó la médula y dejó sin movimiento brazos y piernas.

Fue sometido a una cirugía de urgencia que lo dejó conectado a un respirador artificial y permaneció en terapia intensiva durante casi seis semanas. Y aunque en septiembre mostró una leve mejoría fue reingresado a terapia intensiva hace pocos días. El sábado, como preludio a un final inevitable, su familia anunció que el cantante se encontraba “en estado crítico” y “con pronóstico reservado”.

Dani G. Schulz: La influencia del buen gusto Leer más

Imagen publicada en las redes oficiales de Vicente Fernández SONY MUSIC ECUADOR

En una publicación escribieron: “En paz descanse Sr. Vicente Fernández. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 06:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”. Junto al mensaje había una foto del cantante.

Como dato curioso, la partida del Chente Fernández coincide con el Día de la Virgen de Guadalupe, advocación por la que el cantante y actor sentía gran devoción, al punto que solía dedicarle canciones en sus conciertos.

El Gobierno mexicano le rendirá homenaje en el Palacio de Bellas Artes de su capital.

Elvis Crespo: Más música, menos escándalos Leer más

Un seguidor muestra fotos del cantante mexicano Vicente Fernández afuera del hospital donde falleció ayer. EFE/Francisco Guasco

Sus herederos

Con más de cinco décadas de trayectoria artística, Vicente Fernández logró amasar una gran fortuna que, según el sitio web Net Worth, especializado en información sobre patrimonio neto de personalidades, ascendería a unos 25 millones de dólares, sin contar las ganancias obtenidas a través de regalías y patrocinios.

Álex, Vicente y Alejandro Fernández en el homenaje de los Latin Grammy de 2019. Archivo

Todo ello, además de sus bienes, deberían ser repartidos entre sus cuatro hijos: Vicente Fernández Jr., el mayor, Gerardo, Alejandro y Alejandra, esta última, hija de la hermana de la esposa de Vicente, doña Cuquita, adoptada por la familia desde hace años. Así lo dejó claro él mismo durante una entrevista, en la que aseguró ser un hombre “precavido”, que repartiría todo entre sus hijos y nietos, excepto una “partecita” para él y su mujer (María del Refugio Abarca Villaseñor), “para que no tenga que pedirles cuando me falte”. Pero siempre hay rumores contrarios. La periodista Olga Wornat, autora de la biografía no autorizada de Vicente, El último rey (Planeta, 2021), asegura que es Gerardo, el hijo del medio, quien va a convertirse en heredero universal. “…Es ambicioso, tiene relaciones turbias, fue capaz de robarle a su padre, a su hermano, a Juan Gabriel. Él se va a quedar con todo el imperio de Vicente Fernández. Gerardo es quien maneja el dinero de esa gran dinastía”, dijo en una entrevista con Julio Astillero.

Solo el tiempo dirá quién tiene la razón.

Ellos opinan

Para saber

Inició su carrera artística en 1965, cuando audicionó en la XEW-AM. Un año después firmó su primer contrato con Sony Music, con la que grabó sus primeros éxitos como Perdóname, Cantina del barrio y Tu camino y el mío.

Su primer disco lo publicó en 1967 (La voz que usted esperaba); el último fue Más romántico que nunca (2018). Filmó 34 películas, la primera en 1972 (Tacos al carbón).

Los medios mexicanos consideran a Vicente Fernández como el cuarto cantante nacional más importante, luego de Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís, quien falleció a los 35 años en 1966.

Alejandro Sanz y lo que ve en el espejo Leer más

Su trayectoria musical consta de 46 millones de discos vendidos. Tiene cuatro Grammy Latino, dos Grammy y seis Billboard. Cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, California, que desveló en 1998.

En Spotify tiene más de 5 millones de oyentes mensuales.