Este año, el Miss Grand Internacional convoca a más de 80 países. Véronique Michielsen, nacida en Bélgica, es la elegida para representar a Ecuador. Su madre, Rosa Marcillo, le heredó las raíces quiteñas que la llevarán hasta Vietnam, país sede del concurso que se celebra en octubre de este año. La corona se la trajo hasta Guayaquil, donde con aura humilde pero imponente, posa para el lente de EXPRESIONES.

Está radicada en el país desde enero y cuenta que se va a quedar para cumplir todas las actividades planeadas por el certamen. “Participé en Bélgica, porque ahí es donde vivo y nací. Me decían que si tenía la oportunidad de concursar en ese certamen la tomara, teniendo en cuenta mi doble nacionalidad. Pero viendo otros concursos me encontré con el CNB (Concurso Nacional de Belleza). Me gustó y, como siempre fui seguidora del Grand, pues decidí inscribirme. Después de un tiempo me contactaron y me dijeron que estaba dentro, yo fui feliz”.

El 1,80 de estatura que estiliza su figura y la convierte en el centro de atención entre la gente, le hacía falta cuando era más joven. Durante su adolescencia temprana sufrió de bullying por ser una de las más bajitas en su círculo de amigos, pero esto no la detuvo y decidió levantarse con más fuerza. “Me volví una persona muy tímida. Después de un tiempo me levanté y pensé: ‘No estoy para estar sufrida’”. Fue en esa época cuando decidió adentrarse en el mundo del modelaje profesional.

Su pasión oculta

La tradición de ver novelas junto a mamá en el pleno de nuestra infancia no está alejada de la realidad de Véronique. Ella se cataloga fan de los ‘dramas’ que veían juntas y despertó en ella el deseo de interpretar. “Me gustaría también ser actriz”, declara la multifacética modelo. Confiesa que entre sus dramas preferidos está la producción colombiana Sin senos no hay paraíso.

Cuatro imperdibles

1. Joyería, en especial aretes.

2. Una buena chaqueta que combine con el outfit.

3. Tacones para estilizar la figura.

4. En el maquillaje, el blush, porque “te hace lucir más tierna”.

Mujer que conquista sus miedos

Véronique demuestra que sabe brillar ante la cámara, pero confiesa que no siempre fue así. “Superé el miedo que tenía antes de estar frente a un escenario. Imaginaba que el teatro estaba oscuro y vacío, como en las prácticas antes del evento. Fui poco a poco acostumbrándome. Aunque aún hay cosas qué mejorar”.

Conforme fue creciendo abandonó a la niña tímida que solía ser, para convertirse en la mujer dominante que luce coronas.

Modelo multifunciones

Su preparación diaria incluye una amplia serie de actividades a las que cuida con especial atención. Para mantener su figura, la modelo practica ejercicios diarios por la mañana y tarde.

“Todos los días voy al gimnasio y también me gusta caminar. En cuanto a la dieta, trato de incluir mucho líquido como sopas, jugos. Todo light”.

También es estudiante en la carrera de Marketing y Comunicación, pero a ello le ha puesto una pausa para concentrarse en los detalles del concurso con responsabilidad.

