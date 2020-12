Verónica Noboa: "Mis intereses han cambiado"

Uno de los rostros más populares en las series televisivas y dramatizados de la década del 90 y a inicios de este milenio fue sin duda Verónica Noboa. La recordada actriz compartió su manifiesto con los lectores de EXPRESIONES y habló de lo que hace actualmente.

1 “Doy gracias a Dios por estar en estos momentos difíciles en Ecuador y junto a mi familia. Es la bendición más grande, vivo con mi abuela, mi padre y mi hermana pequeña. Cuidar de ellos ha sido mi labor en este tiempo y lo hago con mucho amor y paciencia”.

2 “Tomo la pandemia como el arte de ser paciente. No solo convivo con tres generaciones diferentes, también soy tutora de una niña de 8 años y relacionarme con mi hermana, llegar a ella, al principio, fue difícil, lo hemos superado”.

3 “Estoy más conectada conmigo misma, en especial con mi corazón, hay que escucharlo, no se equivoca. Estar más presente y ser coherente con lo que se siente, se dice y se hace. Sigo aprendiendo día a día más de mí misma y pongo en práctica lo aprendido en cada momento. Creo que es la parte más difícil, hasta hacer de ello un hábito, paso a paso”.

4 “En abril se iba a lanzar oficialmente Dog&Catwalk Foundation ya registrada en Estados Unidos y con nuestra misión de mejorar la calidad de vida de perros y gatos que viven en zonas vulnerables de Ecuador. Lo retomamos para ejecutarlo todo este mes, presentando el menú solidario que pueden solicitarlo desde las 12:00 en el restaurante Zazu de Quito. La meta es tener la ambulancia veterinaria”.

5 “Queremos llegar a los niños más pequeños con la esterilización de animales. Esto ha quedado a la espera debido a la pandemia, pues es un trabajo directo de campo en las diferentes comunidades. Sin embargo, seguimos comunicando, informando y enseñando por medio de la radio y trabajando desde nuestras redes sociales”.

6 “Estoy muy alejada de la industria, no veo televisión y mis intereses han cambiado hacia el lado holístico. Hago Instagram Live cada domingo a las 18:00. Comparto temas que me han hecho crecer y que me interesa profundizar y aprender, que ayudarán a todos al bienestar y crecimiento como seres humanos, con diferentes invitados que nos cuentan sus historias, expertos que nos ayudan a sobrellevar de mejor manera esta época de cambios”.

7 “Estados Unidos (donde fijó su lugar de residencia antes de la pandemia) puede esperar. El tiempo es perfecto. Y en este mes he vuelto a retomar mi trabajo, pues los animalitos nos necesitan más que nunca”.

8 “Hay que difundir la esterilización y adopción, no a la compra de perros y gatos, también la alimentación, el entrenamiento, las consultas a los veterinarios y concienciar a las personas de la tenencia responsable de los animalitos”.

9 “Todos los días hago full ejercicios, aprendo yoga hace un año. Estoy súper metida en esta disciplina que es muy importante para la mente y el cuerpo. También practico la meditación”.

10 “Me encanta bailar y me fascina la música electrónica. No importa si voy a una discoteca o no. Es parte de mi cardio hacerlo cuatro veces por semana. Hago pesas y salto soga. Estoy enamorada de la disciplina y hacer ejercicios en casa con un estilo de vida muy saludable; y además cocino”.

11 “Siempre estoy abierta al amor, pero no solo de pareja. Me gusta la relación que tengo conmigo. He vivido mucho tiempo sola. Tuve parejas estables y también he tenido períodos sin ellas y me encanta. Estoy en constante aprendizaje. No busco el amor, pero si llega, bienvenido sea”.