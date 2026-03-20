Verónica 'La China' Suárez regresa a la TV: polémicas, vida y nuevos proyectos

Verónica 'La China' Suárez vuelve a la TV y repasa su vida marcada por escándalos, excesos y reinvención personal

Verónica 'La China' Suárez asegura que no borraría nada de su pasado, pues lo vivido lo ha convertido en la mujer que es hoy.

Su vida ha estado marcada por episodios intensos que, para los amantes de la farándula, nunca pasaron desapercibidos. Y no es para menos. La historia de Verónica ‘La China’ Suárez incluye cuatro matrimonios (uno de ellos con una mujer), sonados romances, ocho meses en prisión (2012-2013), excesos y, por supuesto, titulares constantes. Ese recorrido la trae hoy de regreso a la pantalla chica como integrante del programa de humor Buenos Muchachos, en TC.

Con 48 años y una figura envidiable, la modelo y presentadora recordada por su estilo sensual y carácter frontal asegura que no cambiaría nada de lo vivido. “No quiero borrar nada. Cada caída, cada error y cada sonrisa me formaron y me hicieron la mujer que soy ahora”, afirma con seguridad a EXPRESIONES.

Escándalos y prisión: la historia de La China Suárez

Durante la década del 2000, La China no necesitó estar en televisión para convertirse en protagonista habitual de titulares. Los escándalos mediáticos marcaron su imagen pública en un contexto que, según recuerda, era mucho más rígido.

Habla con naturalidad de los momentos más polémicos de su vida, como su paso por la cárcel de mujeres de Guayaquil, donde incluso fue elegida reina, luego de ser detenida por porte ilegal de armas, así como su matrimonio con la abogada que asumió su defensa.

“Antes todo era un escándalo enorme. Te querían meter la cámara por todos lados. Hoy las redes han normalizado muchas cosas”, reflexiona.

El 22 de octubre de 2012, Verónica ‘La China’ Suárez fue coronada reina de los Juegos Deportivos de la Penitenciaría del Litoral. Fue la más ovacionada en la cancha del pabellón 3 Alto. Archivo EXPRESO.

Hijos y familia: su motor personal

A pesar de la franqueza con la que se refiere a su pasado, La China admite que hubo etapas de excesos, aunque insiste en que no hay lugar para el arrepentimiento.

“La gente dice ‘escándalos’, pero ¿quién no los ha tenido? Yo era la reina de la prensa rosa”, comenta entre risas.

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Nunca ha ocultado estos episodios, ni siquiera a sus hijos, César Arturo, de 27 años, y Laurita, de 10, a quienes considera su principal motor.

“Ellos lo saben todo de mí. ¿Por qué les voy a ocultar quién soy?”, sostiene. Con los años, dejó atrás los excesos, la televisión abierta y las tentaciones de la gran ciudad, y ahora apuesta por una vida más tranquila.

Nueva vida y regreso a la televisión en TC

La ‘nueva vida’ de La China Suárez transcurre en la playa junto a su esposo, 14 años menor que ella, mientras gestiona negocios propios, como una empresa de renta de autos y servicios de courier. “Trabajo porque me gusta vivir bien y mantener el estilo de vida que quiero”, afirma.

Su regreso a la televisión no pasa desapercibido. Ese público que la ha seguido durante más de dos décadas aplaude su decisión. “Hay gente que me quiere y gente que no, pero siempre tuve un público fiel”, dice la exmodelo.

Mantiene la sensualidad que la caracterizó frente a las cámaras -¡y fuera de ellas!-, aunque ahora con una mirada más madura. “Soy sensual, pero ya no atrevida”, resume entre risas para EXPRESIONES.

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