Valeria Gutti, entre la vanguardia y lo bohemio

La multiculturalidad de Miami, ciudad en la que vive la guayaquileña Valeria Gutti desde hace algunos años, ha influido no solo en un cambio de pensamiento. También ha significado una liberación en la construcción de su imagen personal.

Para ella, ese es un lugar cosmopolita en el que se respira diversidad y en el que cada persona marca un estilo propio. “Me ha enseñado a crear looks diferentes y no ser monótona al vestir”, señala.

Entrar a su cuenta de Instagram es constatar la versatilidad con la que se viste. Ella revela que su gusto por la ropa es herencia familiar: desde pequeña, le llamaba mucho la atención ver cómo su mamá escogía prendas y las hacía ver únicas. Recuerda que, en aquel entonces, se decía que, al crecer, quería hacer lo mismo, pues esta figura representaba una referencia por su elegancia y glamour.

Moderna, elegante, vintage y con un toque vanguardista son los adjetivos con los que califica las inspiraciones de sus looks. Estos dependen también de la ocasión. “Me inspiro en aportar con mi estilo y ser referencia de moda en alguna mujer”, añade.

Carolina Herrera, Melania Trump, Marilyn Monroe, Madonna y la princesa Diana son algunos de los nombres que tiene en su lista como ejemplos de saber combinar y lucir lo que usan con sofisticación.

Su vida en Estados Unidos

Su residencia varía entre Miami y Los Ángeles. A la primera se mudó junto con su familia cuando era pequeña. Actualmente estudia Comunicación Social y Televisión y acaba de finalizar un curso de periodismo en Londres.

Vivir fuera de Ecuador le ha traído más oportunidades laborales y fue así como, bajo sus propios méritos, consiguió entrar a la cadena televisiva hispana más importante de Estados Unidos, Univisión. “Aprendí a desenvolverme, a confiar en mí misma y me enseñó la responsabilidad de lo que implica salir en TV”, asegura.

En cuanto a la posición de la figura femenina en el ámbito profesional, anhela que con el paso de los años estas tengan los mismos derechos que los hombres y que no sean discriminadas por su aspecto físico sino que sean valoren más por el lado intelectual.

De la mano de la moda consciente

Para Valeria, tener presente el tema de la moda consciente significa “tomar en cuenta que, cada vez que nos vestimos, en ese acto cotidiano, estamos dejando una huella en el mundo y causamos un impacto en nuestro entorno. No se necesita tener cantidad de prendas ya que con tener algunas que se puedan combinar y mezclar, siempre se podrá lucir diferente. No está en la cantidad si no en la calidad y saber como cambiar de estilo. Una buena cartera y unos buenos zapatos hacen la diferencia en tu vestuario así uses unos jeans y una blusa sencilla, todo está se lo complemente”.

Prev Next El pantalón pone el toque bohemio a este outfit. Y con ese estilo con el que Valeria más se identifica. Asegura que este es un look que lleva escrito su nombre por todos. Gerardo Menoscal.

Deportivo o elegante, eso lo marca la ocasión. Su versatilidad permite que se juegue con él en varias formas, todo lo cambia el calzado que se elija. Gerardo Menoscal.

Fresca y juvenil, esta propuesta guarda un claro estilo tropical. Se puede combinar con tacos o tenis, todo depende del mood que se quiera transmitir y, por supuesto, de la ocasión. Gerardo Menoscal.

Cuatro tips exitosos

Lo importante es sentirse cómoda, cool y moderna con pocas prendas y sencillas. En los accesorios está el poder del toque personal de los outfits. Elija bien. En este año, lo que no puede faltar en sus looks son los pañuelos, sean en la cabeza o en el cuello. Los básicos de su armario: jeans, un buen vestido, oversize jackets y crop tops que hacen match con suits.

Fotos: Gerardo Menoscal. Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje: Ileana Vásquez (Ig: @ilemakeup). Peinado: Carolina Aguirre (Ig: @carolinaaguirre32).