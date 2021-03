Tan fashionista como Carrie Bradshaw

Looks inspirados en Carrie Bradshaw

Sonaba la ‘intro’ de ‘Sex and the City’ y desde ese momento las fanáticas de la serie quedaban prendidas al televisor. Era 1998 y en la TV no se hablaba de sexualidad al nivel que lo hacía Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), su protagonista.

Sentada frente a su laptop, contaba sin tapujos sus historias de amores y desamores... y también las de sus amigas Samantha, Charlotte y Miranda.

Así fue cada capítulo, con las calles neoyorquinas como escenario principal. El éxito fue tal que duró seis temporadas y en 2008 y 2010 se estrenaron las películas.

Pero en esos años Carrie también impuso su estilo. Que los Manolo Blahnik eran sus zapatos preferidos y que era capaz de sacrificar el dinero del alquiler de su departamento por un par de ellos, ya se sabía. Pero su pasión por la moda no giraba solo en eso.

SEMANA armó este editorial con algunos de los tantos imprescindibles que predominaban en sus looks, con la influencer guayaquileña Ylinka Draskovic en el papel de Carrie.

¿Y por qué traemos a colación estos outfits? Porque ya es oficial, la serie vuelve con nuevos episodios este 2021, de la mano de HBO Max. Ya no con el nombre que siempre caracterizó al programa: se lo cambió por la mítica frase con la que Carrie solía comenzar sus textos, ‘And just Iike that...’.

Boho sofisticado

En la película ‘Sex and the City 2’, Carrie y sus amigas tuvieron una semana a todo lujo en Abu Dhabi. Los turbantes combinados con vestidos de un solo hombro fueron protagónicos en ella.

Carrie Bradshaw utilizaba turbantes en sus looks diarios. Miguel Canales

Vuelos y flores

El vestido con estampados florales y vuelos no es una moda de ahora. Carrie sabía cómo llevarlo desde inicios del 2000. Con stilettos y cartera de un color que combine con los prints.

La reina del tul

Con sus faldas emulando tutús de bailarina lograba combinaciones estilosas. Le bastaba con una chaqueta, top y accesorio de piel sintética para cerrar el look con acierto.